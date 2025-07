El Pi exigeix una xarxa insular d’aigua i ajudes immediates als municipis afectats per la manca d’aigua potable

El Pi – Proposta per les Illes ha registrat una moció al Consell de Mallorca per a reclamar mesures urgents i estructurals davant la crisi hídrica que afecta molts municipis de l’illa. El partit exigeix la creació d’una xarxa insular d’aigua que garanteixi el subministrament de qualitat a tot el territori i insta tant el Govern com el Govern espanyol i la Unió Europea a actuar «amb responsabilitat» davant una emergència que és cada cop més greu.

El portaveu d’El Pi al Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha denunciat que «la manca de planificació demogràfica i territorial per part de les principals institucions ha conduït a una situació límit en molts municipis, on ja tornen a comprar aigua a camionades per poder garantir un mínim als seus veïnats».

En aquest sentit, Salas ha recordat que «ja fa temps que des d’El Pi proposam la creació d’una xarxa insular d’aigua, i el Consell ho va aprovar, però ara fa falta que el Govern actuï: que redacti un pla, que posi calendari i pressupost, i que ho consideri una prioritat estratègica».

A més, la moció també reclama que es compensin econòmicament els ajuntaments i mancomunitats que han hagut de comprar aigua entre 2023 i 2025, i que es mantenguin aquestes ajudes fins que l’aigua arribi a tots els municipis per la xarxa a l’alta. «La injustícia és doble: no només pateixen manca d’aigua, sinó que a més han de fer front a despeses enormes que desequilibren els comptes municipals. Si hi ha doblers ara, també n’hi havia quan ho proposàrem nosaltres», ha afegit Salas.

Finalment, El Pi proposa que el Govern instal·li dessaladores mòbils als ports comercials i esportius, per a reduir la pressió sobre les xarxes municipals i garantir el subministrament a les embarcacions.

«L’aigua és un recurs bàsic per a la vida, però també per a l’economia i el benestar. Si no posam solucions ara, el futur de molts pobles està en perill», ha conclòs Salas.