El Govern defensa que la llei d'obtenció de sòl «pal·liarà el problema de l'habitatge a les Balears»

El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, ha defensat aquest dilluns la llei d'obtenció de sòl mitjançant projectes residencials estratègics a les Balears i ha assegurat que «pal·liarà el problema de l'habitatge».

El debat ha començat amb uns quants minuts de retard després que la Mesa de la Cambra s'hagi reunit per a tractar un escrit dels grups progressistes que reclamaven la suspensió del ple per deficiències en la tramitació, cosa que finalment ha estat rebutjada.

A la defensa de la norma, Mateo ha insistit que els habitatges que sorgeixin a partir d'aquesta llei serà per a residents amb el requisit de cinc anys de residència per a tots els habitatges de règim protegit que preveu aquesta llei. «Aquesta llei no preveu augmentar la pressió demogràfica, com falsament difonen, sinó oferir habitatge als qui ja viuen aquí. Habitatge per a la gent d'aquí!», ha reiterat.

El debat té lloc mentre que a les portes de la Cambra s'ha convocat una multitudinària protesta contra la norma.

La llei, ha afegit, facilita més habitatge sotmès a règim de protecció. D'una banda, ha explicat, habitatge protegit de promoció pública i, per altra banda, habitatge de preu limitat, per sota també dels preus de mercat i que complementa l'habitatge social, «per a donar resposta àmplia a les necessitats de diferents sectors de la població resident afectats pel problema de l'habitatge».

El conseller ha indicat que la figura dels projectes residencials estratègics garanteix que la meitat de la seva edificabilitat, en sòls urbans i urbanitzables, un 50%, es destinarà a habitatge sotmès a algun règim de protecció, tant habitatge públic com de preu limitat. A més, garanteix que un 15% de l'aprofitament en els projectes haurà de ser cedit a l'Ajuntament del municipi per a habitatge en règim de protecció.

Ampli rebuig de la societat civil

Diverses associacions, entitats i veïnats han convocat una protesta davant del Parlament per a aquest dilluns contra aquesta modificació de la normativa urbanística «que condemna a l’extinció la vida tal com la coneixem a molts barris i pobles de la nostra ciutat, i de la nostra illa».

Apunten que, en nom d’una emergència habitacional que només s’empra com a excusa, «es pretén aprovar una llei d’amagat, per damunt del nostre dret a opinar, d’esquenes a la participació i a la cerca de consensos que hauria de caracteritzar qualsevol societat democràtica».

El projecte de llei dimanant del Decret Llei 3/2025 permet la construcció a les Àrees de Transició que envolten la ciutat de Palma, permet augmentar l’edificabilitat i l’ocupabilitat, autoritza densitats de fins a 225 habitants per hectàrea i substitueix la planificació d’habitatges de protecció oficial per habitatges «a preu limitat», que en realitat seran un 30% més cars. A més, redueix els requeriments d’espais verds i no contempla cap previsió d’expansió de serveis públics bàsics -com sanitaris i educatius que avui en dia ja es troben saturats, ni cap previsió referent a la mobilitat ni a l’aigua. Això sí: preveu l’aprovació de qualsevol d’aquests projectes per silenci administratiu positiu en només sis mesos i deixa la planificació en mans del negoci privat i l’especulació immobiliària, atemptant greument contra l’entorn rural, sense aportar solucions reals a la crisi de l’habitatge.

«Aquesta llei macrourbanitzadora representa un model de creixement urbà capitalista i depredador que fa dècades que destrueix Mallorca i que ara condemnarà els nuclis històrics i barriades que envolten la ciutat a la seva extinció tal i com les coneixem, fagocitats per previsions de creixement no planificat i descontrolat de més del 100%», denuncien.