L'extrema dreta continua la croada contra les persones LGTBIQ+ i acusa el batle d'Inca de «vandalitzar» els passos de vianants

L'agrupació Vox Inca continua vessant odi contra les persones LGTBIQ+. Ara, han criticat l'Ajuntament per haver pintat l'arc de Sant Martí a diversos passos de vianants de la ciutat en el marc de l'Orgullosament Inca que se celebra el 12 de juliol.

L’Ajuntament d’Inca i l’Associació Únic organitzen aquest festival LGTBIQ+ de referència a la part forana que no atura de créixer any rere any i lluita pels drets de persones que continuen estigmatitzades, invisibilitzades, discriminades i que pateixen una gran violència només per existir. Una edició més, s’ha dissenyat un complet programa d’activitats reivindicatives amb presentacions, exposicions, teatre i activitats per la salut mental.

No obstant això, sembla que tot allò que tengui a vore amb els drets molesta a l'extrema dreta. Tant és així que Vox s'ha dedicat a emetre un comunicat on acusen Virgilio Moreno (PSOE), batle d'Inca, de «vandalitzar amb la bandera LGTBI l'asfalt a diversos punts de la ciutat».

A més, a l'esperpèntica nota de premsa asseguren que aquesta pintura «suposa un risc real per a la seguretat de vianants i conductors, i posa de manifest, una vegada més, l'absoluta deixadesa del Consistori inquer, que permet que es faci i es desfaci a gust d'uns quants, sense control ni respecte per les lleis».

La portaveu de Vox Inca, Fanny Blasco, ha assegurat que «estam davant d'un exemple més que Inca s'ha convertit en una ciutat sense llei» i no és un secret per a ningú quin tipus de llei és la que voldrien aplicar ells.

Aprofitant l'ocasió, l'extrema dreta també ha carregat contra altres drets i han criticat que l'Ajuntament d'Inca destini recursos a la memòria democràtica i a la promoció de la llengua pròpia.