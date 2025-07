Més per Menorca ratifica, amb un 83 per cent de vots, que Vidal abandoni el grup de Sumar i s'integri en el Grup Mixt

L'assemblea de Més per Menorca ha avalat, amb un 83 per cent de vots favorables, la proposta de l'Executiva del partit perquè el diputat de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, abandoni el Grup Plurinacional Sumar en el Congrés i passi al Grup Mixt.

Més per Menorca ha informat que la seva assemblea ha ratificat aquest dissabte, amb un 83 per cent de vots favorables, que el diputat Vicenç Vidal abandoni el grup parlamentari de Sumar i s'integri en el Grup Mixt del Congrés.

La proposta, impulsada per l'Executiva del partit, és una resposta als presumptes casos de corrupció que afecten el PSOE i al, al seu judici, «incompliment sistemàtic» per part del govern espanyol de l'agenda menorquina pactada a primers de legislatura.

La decisió ha estat aprovada en l'assemblea ordinària de Més per Menorca, celebrada aquest dissabte, que ha comptat amb la participació del mateix Vidal.

En superar àmpliament la majoria qualificada de dues terceres parts exigida pels estatuts de la formació, la proposta ha quedat formalment aprovada.

El coordinador general de Més per Menorca, Esteve Barceló, ha justificat la decisió, assenyalant que «les persones que formen part de Més per Menorca han expressat clarament la seva opinió».

«D'una banda, no podem donar cobertura a cap mena de corrupció; per un altre, ens devem a la ciutadania menorquina i volem tenir una veu pròpia, lliure i sense subordinacions per a poder denunciar la falta de compromís amb la nostra illa», ha continuat.

El diputat Vicenç Vidal ha assegurat que sigui el que sigui la seva posició continuarà treballant amb la mateixa fermesa, ja que «Menorca necessita una veu clara, desacomplejada i lliure a Madrid».

«Estar en el Congrés dels Diputats ens permet denunciar el menyspreu que pateixen els menorquins i defensar amb més contundència els interessos de les nostres illes», ha afegit, comprometent-se a «continuar treballant per la sobirania, l'ecologisme i la justícia social».

Entre els greuges denunciats per Més per Menorca s'inclouen la «falta de finançament per a infraestructures essencials», la «nul·la sensibilitat» amb la doble insularitat, els «passos enrere» en connectivitat o la «inacció» davant la massificació turística i la crisi de l'habitatge.

Amb aquesta decisió, Més per Menorca ha reafirmat la seva aposta per una política «feta des de i per a Menorca, crítica amb els partits estatals quan aquests no respecten els acords ni atenen les necessitats específiques del territori».