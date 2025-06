El PSIB fa una crida a la mobilització per l’Orgull LGTBI, que enguany coincideix amb el 20è aniversari de l’aprovació del matrimoni igualitari

El PSIB-PSOE ha expressat el seu suport a l’Orgull LGTBI 2025 amb el desplegament de la bandera de l’arc de Sant Martí a la seu del carrer Miracle de Palma, amb presència de càrrecs orgànics i institucionals de la formació.

Una commemoració que enguany ve marcada pels vint anys de l’aprovació del matrimoni igualitari, la Llei Zerolo, amb el vot en contra del PP, gràcies a la qual s’han pogut celebrar més de 75.000 matrimonis entre persones del mateix sexe a tot el país, 3.000 d’ells a les Illes Balears segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

Precisament, la secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha destacat que «aquesta llei va ser el major avanç legislatiu i social per a les persones LGTBI que ha tengut aquest país, i avui, 20 anys després, ens toca reivindicar amb orgull la valentia de qui va decidir reconèixer un dret fonamenta, guanyant a l’odi, la repressió, i l’LGTBIfòbia».

La dirigent ha considerat més necessari que mai refermar el suport al col·lectiu, visibilitzar els seus drets i assolir reptes, perquè «hi continua havent agressions d’LGTBIfòbia, com hem vist aquests dies a Llucmajor, i continuen agredint a persones per la seva condició sexual o de gènere». En aquest sentit, ha afegit que «no basta amb condemnar els fets, s’han de rebutjar i combatre, i no blanquejar-los, s’ha d’actuar».

La millor eina per a lluitar contra tot plegat és la Llei LGTBI aprovada el 2016 pel Govern de Francina Armengol i que «el Govern de Marga Prohens té amagada a un calaix per a no enfadar els seus socis de Vox». Cal recordar que ja el 2023 es va decidir no penjar la bandera LGTBI al Parlament mentre es negociava el pacte entre PP i Vox, mentre que «ara veim com ajuntaments on governen el PP i l’extrema dreta s’invisibilitza el col·lectiu, s’esborren passos de vianants i s’eliminen els bancs pintats».

Així les coses, Fernández ha advertit que «davant aquesta passivitat, davant el silenci còmplice del PP davant Vox, i mentre els discursos d’odi condueixen a agressions d’odi, sempre hi haurà el Partit Socialista, com ja vam estar fa 20 anys amb el matrimoni igualitari, com fa 9 anys amb la Llei LGTBI autonòmica, i com ara al Congrés, on s’ha près en consideració una llei socialista per eliminar les teràpies de reconversió, amb penes de presó d’entre sis mesos i dos anys per a qui apliqui o practiqui aquesta tortura, amb l’únic vot en contra de Vox».