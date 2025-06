El PP tomba una moció del senador d’Eivissa i Formentera per a donar protestat als municipis a limitar els preus del lloguer

El Partit Popular ha rebutjat una moció presentada pel senador d’Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, que proposava donar als ajuntaments la protestat de limitar els preus dels lloguers als seus municipis, una competència que en aquests moments recau sobre les comunitats autònomes. Ferrer va posar l’exemple de Galícia, que ha autoritzat al municipi de la Corunya a aplicar la Llei Estatal d’Habitatge per a topar els preus, tot i ser una comunitat governada pel Partit Popular, totalment contrari a aplicar mesures per a regular el lloguer.

Ferrer va recordar que a la majoria de les comunitats, com és el cas de les Balears, el Govern autonòmic té plenes competències en habitatge, pel que també té la responsabilitat de cercar solucions i decidir quines mesures aplicar per a pal·liar la greu crisi residencial que vivim. Això no obstant, va explicar que dins una mateixa comunitat, poden donar-se situacions diferents i que són els municipis «els més coneixedors del territori i de quines són les seves necessitats» a l’hora de decidir si apliquen una mesura com la limitació de preus. Per aquest motiu, ha defensat que cada ajuntament pugui decidir si vol emparar-se en la Llei Estatal d’Habitatge, que ja està començant a donar bons resultats a les comunitats on s’aplica, com és el cas de Catalunya, on els preus han caigut un 4,6 %.

Ferrer ha intervengut a la Comissió d’Entitats Locals. «Una altra vegada el d'Eivissa parlant d'habitatge. I així ho faré sempre que tingui l'oportunitat de fer-ho», ha dit. Segons explica, el senador ha intentat arribar a un acord global i ha acceptat l’esmena presentada pel PSOE, però lamentablement el PP no va voler donar aquesta llibertat d’actuació als ajuntaments.