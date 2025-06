Marta Carrió: «La llei de conciliació del Govern de Prohens és fum i postureo»

MÉS per Mallorca ha criticat aquest dimarts, 17 de juny, que la llei de conciliació del Govern de Prohens que el ple del Parlament ha aprovat únicament amb els vots a favor de PP i VOX no crea drets ni serveis públics de conciliació, no preveu dotació pressupostària, no incorpora la perspectiva de gènere i exclou les famílies no tradicionals, com el cas de les monomarentals.

«La llei de conciliació del Govern de Prohens és fum i postureo. No crea drets, no crea serveis públics, no preveu dotació pressupostària, no incorpora la perspectiva de gènere i exclou a les famílies no tradicionals», ha assegurat la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió, durant la seva intervenció en el debat i votació de la llei de conciliació del Govern que s’ha realitzat aquest dimarts en el ple del Parlament.

Per tal de fer efectiu el dret a la conciliació i de millorar i crear serveis públics amb aquesta finalitat, el passat mes de gener, MÉS per Mallorca va presentar diverses esmenes i propostes. Entre elles trobam la creació d’una cartera de serveis per a la conciliació i proposa la creació d’un servei públic de cura d’infants de fins a 16 anys que puguin prestar-se en el domicili; la universalització de l’etapa educativa 0-3 anys, la creació de serveis públics d’escoles matineres, menjadors escolars i extraescolars, així com l’ampliació de les places de campaments titularitat pública. Alhora, reclamaren reforçar els serveis socials de dependència com ara una xarxa de centres de dia i residencials i programes d’estada diürna, entre d'altres.

Tanmateix, aquestes esmenes no han estat aprovades a causa dels vots en contra de PP i VOX.

I pel que fa en relació amb les famílies monomarentals, el partit ecosobiranista va reclamar que les administracions públiques de la comunitat autònoma tenguessin en compte que les famílies amb un únic progenitor es troben en situació de desavantatge en relació amb les ajudes i prestacions de les famílies amb dos progenitors i tendissin a adaptar les mesures oportunes per igualar en drets les diferents unitats familiars.