Vox s'oposa a l'esborrany de la llei per regular l'entrada de vehicles a Mallorca

Toni Gili, portaveu de VOX al Consell de Mallorca, ha expressat avui la ferma oposició del seu partit a l'esborrany de la llei per regular l'entrada de vehicles a l'illa, després de la reunió de presentació als grups polítics celebrada aquest divendres 13 de juny.

La futura llei, basada en el primer estudi de càrrega elaborat pel Consell, estableix un límit a l’entrada de vehicles, incloent-hi també un sostre específic per als cotxes de lloguer, i la implantació d’una taxa dissuasiva per als vehicles provinents de fora de l’illa. Els residents estaran exempts i els no residents amb habitatge a Mallorca podran introduir un únic vehicle, sempre que tributi a l’illa.

El portaveu ha reiterat que VOX no donarà suport a una llei que contempli una reducció de l'entrada de vehicles a l'illa, "no estem a favor d'aquesta mesura. Creiem que no alleugerà la càrrega sobre les nostres carreteres" afirma.