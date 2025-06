El Tercer Sector Social rebutja l’acord PP-Vox i fa una crida a favor dels drets de les persones

Fa dues setmanes, els grups parlamentaris PP i VOX signaven i feien públic l’acord per poder aprovar els pressuposts autonòmics de 2025 i anunciaven que començaven els tràmits.

El Tercer Sector Social de les Illes Balears considera que «amb aquesta signatura s’han travessat línies vermelles i rebutjam fermament unes mesures profundament regressives, que vulneren els drets fonamentals de les persones, fiscalitzen la pobresa, criminalitzen la migració i erosionen els fonaments d’un sistema de cooperació i convivència construït amb esforç i consens democràtic durant dècades».

Els motius d’aquest rebuig són nombrosos. Per començar, l’acord fa referència a la lluita contra la immigració «il·legal» i torna a posar el focus en les persones més vulnerables, oblidant la perspectiva de drets humans als quals estem obligats per haver ratificat la convenció de les Nacions Unides. En el document aprovat s’acorda no acollir més menors immigrats procedents d’altres comunitats autònomes pel repartiment estatal, però «una cosa clara és que si a la nostra comunitat autònoma hi arriben més menors migrants sigui pel motiu que sigui estam obligats a atendre’ls, i no sols per una qüestió d’obligació legal sinó també per raons humanitàries i de dignitat de les persones», afirmen des del Tercer Sector Social.

De nou es torna a apuntar, de manera més o menys dissimulada, a les entitats que atenen a les persones que arriben de manera irregular a les nostres costes, titllant-les de col·laboradores del tràfic d’éssers humans, el que a banda de ser injust i completament allunyat de la realitat es posa en dubte la tasca que fa dècades desenvolupen per la justícia global, la defensa de la vida i la dignitat humana.

Per tot això es veuen obligats a condemnar públicament aquest acord, a demandar que es deixi sense efectes i a fer valdre els principis que caracteritzen la tasca del tercer sector: per una banda, la dignitat i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones (independentment de la seva condició personal, sociocultural o administrativa); per una altra, la perspectiva de garantia de drets en el disseny i implementació de les polítiques públiques. En aquesta línia, sol·liciten al PP una reunió d’alt nivell per tractar totes les qüestions exposades.

Des del Tercer Sector Social de les Illes Balears asseguren que continuaran treballant per i amb les persones en qualsevol situació de vulnerabilitat, fomentant la cooperació, el voluntariat i la solidaritat d’una manera ètica i transparent. I això necessiten fer-ho de la mà d’una administració que faci seus aquests valors i que ho demostri no només amb l’imprescindible desplegament de polítiques que garanteixin la dignitat per a tothom sinó també enarborant el discurs de la perspectiva de drets de totes les persones.