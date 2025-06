Armengol: «Venc d'una comunitat autònoma on hi havia hagut moltíssims problemes. Em repugna tota mena de corrupció política»

La presidenta del Congrés espanyol i expresidenta del Govern, Francina Armengol (PSIB), ha reiterat aquest divendres que li «repugna tota mena de corrupció política».

Armengol ha eludit aclarir si quan era presidenta de les Balears es va reunir amb l'empresari, Víctor de Aldama, com sosté l'imputat en la trama d'hidrocarburs i el cas Koldo.

Armengol ha estat demanada per aquesta revelació d'Aldama després d'inaugurar unes noves Jornades de Portes Obertes al Congrés i rebre les primeres persones que han entrat a visitar les dependències parlamentàries.

També se li ha demanat que explicàs com ha rebut la notícia que la UCO assenyala el fins aquest dijous secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, com a gestor dels cobraments de les presumptes comissions il·legals que rebia juntament amb l'exministre José Luis Ábalos i l'exassessor d'aquest darrer Koldo García.

«Jo som una persona absolutament institucional. Saben que el meu compromís de lluita contra la corrupció està absolutament intacte. Jo entr en política, entre altres coses, per això, perquè venc d'una comunitat autònoma on hi havia hagut moltíssims problemes, per tant em repugna tota mena de corrupció política», ha respost l'expresidenta de les Balears.

Armengol ha afegit que sempre estarà «al costat de la Justícia per a investigar els casos de corrupció» i que defensarà la «tolerància zero» davant aquest fenomen, però ha preferit no donar més detalls al·legant que el dia de Portes Obertes del Congrés el protagonisme ha de ser dels ciutadans