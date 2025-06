El president del Consell atura el plenari durant mitja hora per intentar llevar una pancarta amb el lema 'la llengua no es toca'

Els neofeixistes posen de manifest la seva intolerància sempre que en tenen ocasió. En la sessió plenària del Consell de Mallorca d’aquest dijous hi ha tornat a haver un nou exemple. Els neofeixistes l’han interromput durant uns minuts perquè els membres de Vox han demanat que es retiràs una pancarta reivindicativa que han exhibit els consellers de MÉS per Mallorca i del PSIB.

Abans de l'inici de la sessió plenària d'aquest dijous, PSIB i MÉS per Mallorca havien penjat una bandera amb el lema 'la llengua no es toca' --consigna emprada pel sector educatiu en defensa de l'ús del català--,.

Just quan anava a iniciar-se el ple, el portaveu de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili, ha demanat la paraula per a demanar al president de la institució, Llorenç Galmés, la retirada d'aquesta bandera.

L’absurd motiu que ha esgrimit el representant de Vox és que estava penjada sobre uns elements del mobiliari que són considerats Bé d'Interès Cultural.

Davant aquesta sol·licitud, Galmés ha accedit a fer un recés per a consultar al departament de Patrimoni si era procedent o no. Després de prop de mitja hora d'interrupció, els tècnics de la institució insular han permès l'exhibició de la bandera.

Durant aquest ple, els consellers insulars de MÉS per Mallorca també han duit les camisetes verdes amb el lema 'crida per una educació pública de qualitat', que es varen emprar a les protestes contra les mesures contra la llengua de les Balears impulsades pel Govern de l'expresident José Ramón Bauzà.

Dia de les Llengües de signes

Tot aquest incident ha estat precedit per una altra disputa pel Dia de les Llengües de Signes. Des de MÉS per Mallorca han explicat que la intenció del Consell de Mallorca era desplegar una bandera commemorativa i llegir una declaració institucional, impulsada per la Federació de Persones Sordes de Balears, abans del ple.

Aquestes declaracions han d'estar consensuades per la totalitat dels grups presents en la cambra però els ecosobiranistes s'han adonat que en el text que finalment s'havia de llegir «desapareixia» la llengua catalana de signes, que han reivindicat que és «la llengua majoritària» que parlen les persones sordes de Balears.