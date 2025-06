Discurs ofensiu del PP al senat espanyol contra l’ús del català

La majoria absoluta del PP al Senat espanyol ha rebutjat la proposta presentada conjuntament per ERC, EH Bildu, PNB, Junts, BNG i senadors del grup d’Esquerra Confederal, que volien permetre l’ús del català, el gallec i l’èuscar en tots els debats de la cambra com ja passa al congrés espanyol.

Davant aquesta negativa, els grups independentistes i sobiranistes han decidit abandonar l’hemicicle durant la intervenció del senador del PP i secretari general del partit a Madrid, Alfonso Serrano.

Serrano ha manifestat que no pensen acceptar que «els independentistes» intentin imposar altres llengües dins del marc d’un «estat plurinacional, que no existeix». Ha qualificat de ridícul que, segons ell, «vint espanyols parlin amb orellera en una reunió», fent referència a la recent Conferència de Presidents a Barcelona i ha dit que parlar en llengües diferents del castellà al Senat faria que els senadors se sentissin «estrangers i diferents».

Actualment, l’ús del català, el gallec i l’èuscar al Senat es limita a debats de mocions en el ple, a la Comissió General de les Comunitats Autònomes i a la presentació d’alguns textos escrits. Durant la legislatura anterior, en què el PSOE governava amb el suport de diversos aliats, els socialistes van recolzar l’admissió a tràmit d’una proposta de Junts per modificar el Reglament i permetre l’ús generalitzat de les llengües cooficials al Senat. Tot i això, el partit va allargar reiteradament el termini per presentar esmenes, alentint el procés fins que, amb l’avançament electoral i la dissolució de les Corts, la iniciativa va quedar en suspens i finalment no es va aprovar.