CCOO Mallorca denuncia la manca de compromís social i laboral de l’Ajuntament de Palma en el Debat de Política General

CCOO Mallorca expressa la seva gran preocupació davant l’absència de mesures concretes en matèria laboral, d’habitatge i de serveis públics per part del govern municipal, tal com es va evidenciar durant el Debat de Política General celebrat els dies 9 i 10 de juny a Palma. Des del sindicat, el balanç presentat pel batle, Jaime Martínez, no reflecteix la realitat social que es viu a molts barris de la ciutat ni el deteriorament progressiu de les condicions de vida de gran part de la població. CCOO lamenta que el senyor Martínez hagi centrat el seu discurs en anuncis de rebaixes fiscals que només afavoreixen els col·lectius més benestants i comprometen greument la millora dels serveis públics essencials, com l’educació i la sanitat, claus per al progrés i la cohesió social.

Entre les actuacions que el govern municipal, format per PP i VOX, ha presentat com a èxits destacats, sobresurt el model de mobilitat urbana. Per a CCOO Mallorca, aquest model no fa més que promoure l’ús del vehicle privat entre els residents i fomenta l’ús turístic del servei de Bicipalma, desatenent les necessitats reals d’una mobilitat sostenible i accessible per a la ciutadania de Palma. El sindicat defensa que des del consistori no s’està abordant amb responsabilitat els grans reptes socials de la ciutat, com l’accés a un habitatge digne, el reforç dels serveis públics i la garantia dels drets laborals i critica la insuficiència d’inversions en serveis públics essencials com la neteja, el transport o l’atenció social, la qual cosa contribueix a transformar Palma en una ciutat pensada exclusivament per al turisme, i dificulta una vida digna per als seus residents.

El sindicat lamenta, a més, que no s’hagi anunciat cap pla específic per fomentar l’ocupació local ni s’hagin plantejat mesures per millorar les condicions laborals dels empleats municipals. En aquest sentit, es denuncia l’abandonament institucional cap a les treballadores de les escoletes externalitzades, un exemple més del desinterès del consistori pels drets laborals de les persones que gestionen els serveis públics municipals, discriminant-les i precaritzant-les.

Per tot això, la Unió de CCOO Mallorca insta l’Ajuntament de Palma a recuperar els espais de diàleg social i a treballar per un model de ciutat inclusiu i participatiu. El sindicat reclama una aposta clara per un model econòmic més just, diversificat i menys dependent del turisme, amb una inversió decidida en habitatge públic, escoletes i centres de dia, que garanteixi una ciutat habitable per a totes les edats i condicions socials. Finalment, CCOO Mallorca afirma: «ens mantindrem vigilants i compromesos amb la defensa dels drets laborals, socials i econòmics de la classe treballadora».