El Pi defensa la caça com a «element clau» del món rural

El portaveu d’El Pi – Proposta per les Illes al Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha defensat dotze propostes concretes per a «reforçar el món cinegètic» i exigeix «el compliment dels acords assumits per tots els partits polítics amb representació institucional» amb l’Associació Balear d’Entitats de Caça (ABEC), durant la legislatura 2023-2027.

«La caça no és només una activitat esportiva o recreativa, és una eina fonamental per a la gestió del nostre territori, el control d'espècies i la conservació del paisatge agrari i forestal», ha afirmat Salas. «Els compromisos no poden quedar-se en fotografies o promeses de campanya; s’han de traduir en accions reals, i per això instam el Consell i el Govern a passar dels papers als fets», ha remarcat.

Entre les propostes presentades per El Pi, hi ha «la modificació de la Llei de Caça per a evitar la discriminació entre caçadors federats i socials, la creació d’un Pla Estratègic de caça basat en una diagnosi científica, i l’impuls d’accions de pedagogia sobre la caça sostenible als centres educatius».

A més, El Pi demana al Govern la incorporació de l’ABEC al Consell Assessor de Flora i Fauna, l’activació del Registre d’Entitats de Custòdia del Territori, la revisió de les restriccions de caça en el PORN de Llevant i la recuperació de competències plenes en matèria de caça per part del Consell de Mallorca.

«Des d’El Pi sempre hem defensat el món rural i les seves tradicions. Fer polítiques útils vol dir escoltar els qui hi viuen i hi treballen, i la gent de la caça en forma part. No permetrem que se’ls margini ni que se’ls ignori per prejudicis ideològics», ha conclòs Salas.