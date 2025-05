PSIB i MÉS «estan nerviosos perquè ho han fet malament»

El PSIB i MÉS per Mallorca han subratllat que el Govern cerca evitar que caigui el decret llei que elimina el requisit del català a la Sanitat i que per això han presentat una esmena en aquest sentit a la llei d'habitatge.

«Estan preocupats que no estigui prou sustantivat i per això ho duen com a esmena», ha considerat el portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus, en la qual ha afegit que «molt segurs d'haver-ho fet bé no estan».

En aquesta línia s'ha pronunciat el portaveu socialista, Iago Negueruela, en la seva roda de premsa, assenyalant que «el que estan cercant és evitar que el decret llei pugui caure per raó d'urgència».

El socialista ha relacionat aquesta qüestió amb la «guerra» de pressupostos en la qual Vox «està intentant guanyar» a la presidenta del Govern, Marga Prohens. «El que està fent Vox és demostrar que la presidenta no té paraula, que pot trair la seva paraula», ha dit.