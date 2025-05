Costa: «La DUTI i el pagament flexible de rebuts són dues grans passes per facilitar la relació dels ciutadans amb l’Administració»

El vicepresident i conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha presentat avui a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany dues de les mesures de simplificació impulsades per l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB): el pagament flexible de rebuts i la declaració única de transmissió d’immoble (DUTI). Durant l’acte, en el qual també han participat el batle del municipi, Marcos Serra, i l’administrador tributari de l’ATIB, Alberto Roibal, Costa ha destacat que els dos programes suposen «dues grans passes per facilitar la relació dels ciutadans amb l’Administració».

«Simplificar els tràmits i eliminar burocràcia és un dels reptes fonamentals d’aquest Govern, i aquestes dues mesures impulsades per l’ATIB són un exemple excel·lent de la voluntat que tenim de fer més simples les relacions dels ciutadans amb l’Administració», ha explicat Costa.

D’una banda, la DUTI permetrà que qualsevol operació immobiliària que impliqui pagar tributs locals i autonòmics només requerirà una sola declaració i no una per a cada impost. A més, amb la voluntat d’avançar en la simplificació administrativa, es generaran automàticament totes les liquidacions corresponents.

Per exemple, a l’hora d’adquirir un habitatge, es necessiten quatre declaracions d’aquest tipus: per a l’impost de transmissions patrimonials (ITP), l’impost sobre béns immobles (IBI), la plusvàlua municipal i la taxa de fems. Gràcies a la DUTI, es podrà passar de quatre declaracions a només una. Aquest sistema està disponible per a tots els ajuntaments de les Illes Balears que ho desitgin, sense cap cost i sense necessitat d’estar vinculats a l’ATIB.

El vicepresident de l’executiu regional ha destacat que «s’ha aconseguit que tres administracions tributàries treballin juntes per simplificar la tramitació de la compravenda d’immobles» a fi de fer «una gran passa» cap a una major simplificació administrativa.

D’altra banda, el programa «Pagament flexible de rebuts: tria l’import i el dia» permet pagar, per exemple, l’impost de circulació triant l’import i el dia de cobrament o fins i tot abonant la quota al llarg de l’any en el moment i de la manera que vagi millor. «Amb aquesta mesura, l’ATIB s’adapta a les possibilitats de pagament dels contribuents perquè puguin complir les respectives obligacions tributàries de la manera més còmoda i personalitzada», ha explicat Costa.

El nou programa facilita el pagament de tributs municipals de cobrament periòdic per rebut, com per exemple l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica o taxes municipals (tractament i recollida de fems o residus, subministrament d’aigua, clavegueram, guals, etc.).

L’ATIB gestiona el cobrament d’aquests tributs de 52 municipis de les Illes Balears, del Consell Insular de Formentera, del Consell Insular de Mallorca (taxa per matrícula anual de vedats privats de caça) i de la Mancomunitat de Migjorn de Mallorca (taxa per la prestació del servei de subministrament intermunicipal d’aigua potable).

Així mateix, el pagament flexible també es farà servir en l’abonament dels rebuts corresponents a l’impost autonòmic sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics.

Els contribuents podran pagar l’import total del rebut o fer pagaments parcials o a compte de l’import, tant si està domiciliat en una entitat bancària com si no hi està. Per fer-ho, poden entrar al Carter Virtual —que està disponible a la seu electrònica de l’ATIB, www.atib.es—, al qual es pot accedir amb el codi de contribuent de l’ATIB i també amb certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

En el cas de rebuts no domiciliats, es podrà fer el pagament de l’import total del rebut (pagament únic), fer pagaments parcials o a compte de l’import del rebut (pagament a compte), així com gestionar que el pagament o els pagaments es facin amb càrrec a un compte bancari. «És com un compte corrent tributari», ha explicat Alberto Roibal.

El 2024 l’ATIB va gestionar la recaptació en període voluntari de 2.064.577 rebuts, corresponents a 625.161 contribuents, per un import total de 491 milions d’euros. En el cas de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, l’any passat es va gestionar la recaptació voluntària de 54.380 rebuts, corresponents a 19.968 contribuents, per un import total de 17 milions d’euros. Sant Antoni porta des de 2018 vinculat a l’ATIB per al cobrament dels rebuts locals, tal com va recordar el batle Serra, qui va agrair al Govern «la proximitat» i «la disposició» per a plantejar mesures que simplifiquin les relacions dels ciutadans amb les administracions locals.