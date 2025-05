El PP celebra els dos anys al capdavant de les institucions amb triomfalisme i crítiques a l'esquerra

El PP a les Balears ha reunit 1.000 persones en la 'diada familiar' amb motiu del segon aniversari de la victòria electoral del partit en les eleccions municipals i autonòmiques del 28M de 2023.

El PP ha celebrat els dos anys de la seva victòria electoral a les Balears, satisfet d'«haver posat en marxa el 90% del programa de govern» amb el qual es va presentar als comicis de maig de 2023.

«Mai ningú ha fet tant en tan poc temps», s'ha mostrat orgullosa la presidenta del PP a les Balears i del Govern, Marga Prohens, valorant «el treball, la dedicació, el compromís, la passió i la il·lusió» que han invertit els conservadors en aquests primers 24 mesos de legislatura, en els quals «s'ha canviat la manera de fer política», perquè «fa dos anys, els ciutadans varen enviar a ca seva els qui deien estimar aquesta terra però actuaven en contra de la gent que viu en ella». Fa dos anys, ha subratllat Prohens, que «s'ha canviat la paraula prohibició per la de gestió».

En aquest sentit, la presidenta del PP a les Balears i del Govern s'ha mostrat convençuda que fa dos anys, amb la victòria electoral dels conservadors «va guanyar aquella gent que havia estat oblidada, maltractada i assenyalada durant vuit anys de govern d'esquerra».

En concret, Prohens s'ha referit als autònoms, «cansats que» els anteriors governs d'esquerra «els mirassin només per a pagar factures i impostos»; als pagesos «farts d'una esquerra que els volia només com un decorat de cartó-pedra»; als pescadors i al sector nàutic, al qual «havien criminalitzat»; a les empreses, «que són el motor de l'economia d'aquesta comunitat» i als treballadors que «saben que aquells que diuen parlar en el seu nom sempre els acaben perjudicant».

També, la presidenta s'ha referit a les rendes mitjanes; al personal sanitari; als funcionaris; a les dones «lliures, valentes, que no volen ser utilitzades per un fals feminisme, que només vol fer d'elles una arma política»; a la gent gran, «que no volia que continués existint l'impost a la mort a les Balears»; als joves, «que aquest discurs del bonisme de l'esquerra l'única cosa que els fa és llevar-los llibertat»; al món de la cultura, «aquells que l'esquerra sempre s'havia volgut fer seus»; les famílies, «que eren obligades a pagar l'educació 0-3 anys si no triaven l'escola que volia l'esquerra»; i a Menorca, Eivissa i Formentera, «cansades de ser governades des d'un despatx de Palma, sense que es comptés amb les seves sensibilitats».

A més, segons Prohens, amb la victòria del PP a les Balears fa dos anys «va guanyar la gent dels pobles de les illes, que necessitaven escoles, centres de salut, carreteres, perquè feia fa 20 anys que no s'invertia als pobles d'aquestes illes». «Ara mateix, des del Govern tenim un pla d'inversió en infraestructures per als pobles, illes i ciutats de més de 3.000 milions d'euros, el major pla d'inversió que s'ha fet mai en la història d'aquestes illes», ha destacat com a exemple de la seva política.

I, ha continuat, «va guanyar Palma i els palmesans» perquè els anteriors govern d'esquerra «havien convertit Palma en una capital sense capitalitat, en una ciutat sense ambició, perquè la volien petita, pobra». «Palma és per al PSOE una excusa, una quota», ha criticat Prohens, lamentant que «per a l'esquerra mai ha estat un propòsit millorar la vida dels ciutadans de Palma».

Per això, la presidenta del PP a les Balears i del Govern ha reiterat el seu «orgull» per en 24 mesos haver «posat en marxa el 90% del programa de govern» davant dels qui, malgrat governar vuit anys, varen deixar «els problemes en habitatge, saturació turística, transport públic, escoles, residències, en un calaix».

En aquest sentit, Prohens ha reivindicat que aquest Govern és «el de la paraula donada», com demostra que «ha estat el PP el que ha defensat la salut per sobre de la ideologia», el que «ha reformat l'educació d'aquestes illes» i «ha posat l'educació 0-3 anys gratuïta per a totes les famílies, triïn l'escola que triïn».

A més, en matèria d'habitatge, Prohens s'ha mostrat «molt conscient» que les Balears estan «en situació d'emergència residencial» i, malgrat que, ha considerat, «no es pot reclamar a aquest Govern que construeixi tots els habitatges que no s'han fet en vuit anys», aquest Govern les «construirà, diguin el que diguin» i seran «assequibles per llei i per als residents».

I, en matèria de turisme, ha carregat contra «les 115.000 places de lloguer turístic creades en vuit anys de govern d'esquerra». «Clar que hem arribat al límit, l'esquerra ens va portar al límit, a una situació mai viscuda abans a les illes», ha lamentat, assegurant «entendre les presses de la gent» davant d'aquesta situació i recordant que s'ha aprovat un decret de contenció turística.

Una feina que, segons ha reivindicat Prohens, han fet totsols, perquè «a l'oposició estan perduts, sense autocrítica».

Finalment, Prohens ha denunciat que «el Govern d'Espanya ni hi és, ni se l'espera», davant reptes com el de «la crisi migratòria a les Balears», a les costes de la qual «l'any passat varen arribar 6.000 migrants de manera irregular en barca». «Avui dia ja han arribat el mateix nombre d'immigrants irregulars a les illes» i, mentre això passa, «el Govern està més preocupat pels vots d'Eurovisió que per dotar de més efectius de les Forces i Cossos de l'Estat a les illes, on falten més de 500 efectius».

La presidenta del PP a les Balears i del Govern també s'ha queixat que el Govern de Sánchez «tampoc controla l''okupació' sinó que la protegeix i la defensa». «Amb les nostres competències no ho permetrem», ha sentenciat.

Dos anys de gestió també a Palma i al Consell de Mallorca

També, el president del PP de Mallorca i del Consell, Llorenç Galmés, ha fet un repàs de les propostes impulsades pel PP en els dos primers anys de legislatura en la institució insular.

En concret, Galmés s'ha referit a la inversió que s'està realitzant per a millorar l'accés a Palma, per valor de 164 milions; a la inversió en carreteres secundàries, per 20 milions; a la inversió per a vials cívics, de 45 milions, i a la inversió per a aparcaments dissuasius, de 30 milions. A més, ha avançat, s'està preparant una regulació d'entrada de vehicles a Mallorca.

També, en matèria turística, ha recordat que ha estat l'actual equip de govern del Consell de Mallorca el que «ha reduït el sostre de les places turístiques de l'Illa, passant de les 430.000, que van ser les que va deixar l'esquerra, a 412.000 places».

D'igual manera, el president del PP de Palma i batle de la capital, Jaime Martínez, ha reivindicat la seva gestió al capdavant d'una ciutat, a la qual, quan va arribar, se la va trobar «bruta i sense seguretat», perquè «per als socialistes Palma és un problema, i no sols quan governen, també quan estan en l'oposició, perquè l'abandonen, com va fer l'exbatle Jose Hila, perquè no l'estimen».