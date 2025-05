Planten alzines d'aglà dolç a la finca pública de Mortitx per conservar la diversitat genètica d'aquesta espècie

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, per mitjà de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP) i l'Institut Balear de la Natura (IBANAT), ha plantat més de 50 exemplars d'alzines d'aglà dolç (Quercus ilex) a la finca pública de Mortitx (Escorca). L'objectiu principal és conservar la diversitat genètica d'aquesta espècie i donar valor al seu llegat natural i cultural de les Illes Balears que, sovint, és desconegut per gran part de la població.

El conseller Joan Simonet ha expressat que «amb aquesta actuació a la finca de Mortitx, la Conselleria posa de manifest el seu compromís amb la preservació del territori, la biodiversitat i el coneixement vinculat a les varietats locals». A més, ha afegit que «iniciatives com aquestes poden ajudar al desenvolupament rural, i també ser un recurs educatiu i una font d'innovació per al futur del sector agroalimentari de l'arxipèlag».

«Cada aglà és un fragment d'història. Suposa un llegat viu que pot alimentar el futur i que té un gran potencial agroalimentari, ambiental i, fins i tot, gastronòmic», ha assenyalat Simonet.

El projecte té la finalitat de conservar varietats tradicionals d'alzines dolces seleccionades al llarg de segles per les seves qualitats i el seu interès cultural, ambiental i gastronòmic, fora del seu hàbitat natural. De fet, les feines varen començar amb una tasca acurada de prospecció i identificació de varietats dolces d'alzina arreu de Mallorca, incloent-hi finques públiques com Son Amer. Això ha permès catalogar una trentena de varietats locals, moltes amb noms tradicionals com avellaneta, de la campaneta, de castanya, de la senyora o d’en Cremat. Amb la selecció rigorosa de mudes d'aquestes varietats, s'han empeltat brots produïts al Centre Forestal de les Illes Balears (CEFOR), que posteriorment s'han plantat a la finca pública de Mortitx.

La iniciativa, impulsada de manera conjunta per l'IRFAP i l'IBANAT, s'emmarca dins un conveni de col·laboració més ampli entre ambdues entitats, amb el suport del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) i la col·laboració tècnica de l'Associació de Varietats Locals.

Les finques públiques: reservoris de biodiversitat

Aquesta plantació forma part d'una estratègia més àmplia del Govern per convertir les finques públiques en espais de conservació activa de la biodiversitat agrícola i forestal de les Illes Balears. Així, la col·lecció d'alzines plantades a Mortitx se suma a altres actuacions com la plantació d'oliveres tradicionals a s'Alqueria Vella (Artà), dins el Parc Natural de la Península de Llevant, la col·lecció de cirerers a la finca pública de Planícia i la de garrovers, ametllers i figueres a la finca pública de Son Real.

«Aquestes iniciatives mostren un model de gestió que combina la conservació genètica agrícola i forestal amb la recuperació de coneixements tradicionals i el foment de les varietats locals. Les finques públiques gestionades pel Govern tenen un paper clau per esdevenir laboratoris vius on la ciència i la tradició s'uneixen per protegir el patrimoni de les Illes Balears», ha subratllat el conseller Simonet.