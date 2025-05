El Pi lamenta la setència del TC contra el requisit del català a la sanitat

El PI-Proposta per les Illes Balears lamenta profundament la decisió del Tribunal Constitucional que avala l’eliminació del requisit de coneixement de català per accedir a places sanitàries a les Illes Balears. «Tot i el reconeixement del dret d’oposició de les institucions implicades, aquesta sentència consolida una política lingüística errònia i injusta, que degrada la posició del català com a llengua pròpia de les nostres illes», expliquen.

«La llengua catalana no és una imposició, sinó un dret dels ciutadans», asseguren des d’El Pi que també afirma que «L’ús del català en l’àmbit sanitari garanteix una atenció pròxima, empàtica i justa, especialment per a aquelles persones que s’expressen habitualment en la seva llengua». Reduir el coneixement de català a un simple mèrit és, segons la formació, «una passa enrere en la normalització lingüística i una greu renúncia institucional a protegir allò que ens defineix com a poble». Des d’El Pi reiteren que el veritable problema de la manca de professionals sanitaris no és la llengua, sinó el mal finançament autonòmic, la manca de recursos per atreure i retenir talent i, sobretot, un model econòmic desequilibrat que promou un creixement descontrolat i insostenible. «Estam alimentant una bomba demogràfica que desborda l’educació, la sanitat, l’habitatge i els serveis públics», denuncien. El partit demana al Govern de les Illes Balears que repensi la seva actitud cap a la llengua catalana i que modifiqui els criteris d’accés a la sanitat pública, reinstaurant el requisit lingüístic amb fórmules que compatibilitzin la captació de professionals amb el respecte als drets lingüístics de la ciutadania. «El català no és el problema, sinó una part fonamental de la solució si volem un sistema públic arrelat, just i pensat per a la nostra gent», conclou El Pi.