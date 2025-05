El PSIB-PSOE inicia la renovació de les agrupacions locals i culmina els processos congressuals: «Estam preparats per a governar»

El PSIB-PSOE culmina els seus processos congressuals amb l’inici de la renovació de les agrupacions locals, després del Congrés Federal a finals de novembre, el congrés autonòmic, els congressos insulars i el de Palma.

Així ho ha avançat aquest dissabte el secretari d’Organització i Acció Electoral del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, qui ha assegurat que amb aquest procés «hem demostrat que tenim un partit fort i unit, amb lideratges consolidats i que estam preparats per governar», a la qual cosa ha afegit que «el debat que hem tengut al voltant de les nostres ponències demostra que tenim un partit i una militància amb idees i amb ganes de fer feina per les Illes Balears».

La primera assemblea per renovar les direccions locals del partit tendrà lloc demà a Sant Llorenç, i es preveu que totes les agrupacions ‘socialistes’ hagin fet les seves assemblees durant l’estiu «per donar resposta definitivament a la ciutadania davant un PP que governa des de la inestabilitat absoluta i enganant a la gent amb les seves propostes».

De fet, Bonet ha posat de manifest que mentre el PSIB-PSOE està acabant el seu procés congressual per renovar el seu projecte polític i escoltar una vegada més a la ciutadania per oferir-li solucions, el PP «està sense rumb i anunciant ara un Congrés estatal després de 8 anys sense fer-ne, la qual cosa només pot tenir una lectura interna, com és que Feijóo està només preocupat per consolidar el seu lideratge internament perquè no li passi el mateix que a Pablo Casado».

Tot plegat, quan es compleixen els primers dos anys d’un Govern amb el qual «hem anat enrere i moltes qüestions han empitjorat, com l’habitatge o la saturació turística, sense que s’hagi pres cap mesura fins al punt de tornar a l’estil del PP de tota la vida, i amb la depredació territorial com a següent fase en el full de ruta de l’Executiu», ha criticat Bonet.

Així, el secretari d’Organització ha denunciat que Prohens «és un retrocés constant, amb un pacte amb els ultres que acaben sent retallades de drets i de llibertats, en qüestions tan importants com l’eliminació de la llei de memòria democràtica o la privatització encoberta de serveis públics com en el cas de l’educació».

En definitiva, segons ha assegurat Bonet, estam davant «dos anys perduts per a la ciutadania, amb un PP sense complexos a l’hora de pactar amb l’extrema dreta i assumint la seva agenda política, tornant a les polítiques del vell PP que pensàvem oblidades i que no han dut mai res de bo al conjunt de la ciutadania i sí que han permès grans negocis a persones i empreses molt concretes».