Polèmica per la cessió del Castell de Bellver a Louis Vuitton

La decisió de l'Ajuntament de Palma de cedir temporalment el Castell de Bellver a la marca de productes de luxe Louis Vuitton ha despertat la polèmica social i política.

El Grup Socialista del Consell de Mallorca ha presentat una denúncia davant el departament de Patrimoni per la cessió temporal de l'Ajuntament de Palma del Castell de Bellver a Louis Vuitton, i perquè es comprovi que no s'ha infringit la Llei de Patrimoni Històric de Balears ja que el castell és un Bé d'Interès Cultural (BIC) i compta amb màxima protecció.

Des del PSOE de Palma asseguren que no existeix cap autorització per a cap intervenció al Castell en l'última comissió de Patrimoni. A més, el secretari general del PSOE a Palma, Iago Negueruela, ha criticat l'actuació del batle de la ciutat, Jaime Martínez, a qui ha acusat de ser un «promotor immobiliari i turístic» en cedir «espais públics a marques de luxe, mentre a Palma la gent no té accés als habitatges».

La normativa estableix que qualsevol intervenció temporal al castell requereix autorització prèvia del Consell de Mallorca i ha de respectar la integritat, imatge i valors del monument, assegurant la reversibilitat de les instal·lacions i la no alteració dels seus elements originals.