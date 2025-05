MÉS per Mallorca proposa busos de l TIB només per a residents

MÉS per Mallorca reclama al Govern que garanteixi el transport públic als residents de Mallorca. El partit ecosobiranista demana implantar serveis exclusius per a usuaris de la targeta intermodal en aquelles línies amb major saturació i incrementar les freqüències del transport públic interurbà per carretera, en paral·lel a limitar l’entrada de vehicles a Mallorca i reduir la pressió automobilística. En aquest sentit, recorden que el Partit Popular, va prometre limitar l’entrada de cotxes a l’illa i gravar els vehicles de lloguer i ha votat reiteradament en contra de les dues mesures.

«El transport públic no és aliè a la massificació que viu Mallorca i els busos del TIB van completament plens, a quasi qualsevol moment del dia i de la setmana, fent molt difícil que els mallorquins es puguin moure per l’illa», ha explicat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa. «Davant de la saturació absoluta que viu el transport públic de Mallorca, el Govern ha de garantir que els residents poden pujar al bus i poden moure’s per l’illa. Ja que el Govern no vol limitar el nombre de turistes, almanco hauria d’assegurar que els residents podem emprar el TIB per desplaçar-nos».

En aquest sentit, el diputat ecosobiranista ha recordat que els residents dels nuclis de costa o els que hi fan feina són els primers perjudicats de la massificació turística que viu Mallorca, en ser de cada vegada més freqüent que els busos del TIB duguin el cartell de complet i hagin de deixar passatgers a terra. Així, per exemple, la línia 204 del Port de Sóller a Palma és un cas paradigmàtic, en la mesura que acostuma a arribar ple a Sóller i ja no aplega més passatgers. El mateix que succeeix en les línies de Calvià, com la 104 entre Palma i Magaluf o la 103 entre Palma i Santa Ponça, i les línies que uneixen Palma i el Migjorn, com la 501 de Campos i Manacor o la 504 de les urbanitzacions de Llucmajor.

«La forta saturació que viu la xarxa de transport públic de Mallorca dificulta la seva utilització per part dels residents i treballadors de les zones més turístiques, que han d’esperar diversos autobusos fins a poder pujar-hi o bé tornar enrere i anar a l’aturada d’inici per poder entrar al bus. Una situació que preocupa especialment a qui es desplaça per anar a fer feina i veuen com l’única garantia d’arribar d’hora a la feina és partir molt més prest o arribar-hi molt més tard», ha criticat Rosa.

Davant aquesta situació, MÉS per Mallorca ha presentat una iniciativa al Parlament instant el Govern a treballar per reduir la pressió automobilística i assegurar que el dret dels mallorquins a desplaçar-se dins la seva illa de residència, sigui en vehicle privat sigui en transport públic, no es vegi malmès per la massificació turística, així com a impulsar les mesures escaients que permetin reduir la pressió turística simultània a cadascuna de les illes.

La proposta dels ecosobiranistes també reclama a l’executiu de Prohens el reforç del TIB, incrementant les freqüències, particularment en aquelles línies amb major saturació i a assegurar que les persones que es desplacen per anar a fer feina o estudiar poder fer ús del transport públic i, a aquests efectes, l’insta a implantar serveis exclusivament per usuaris de la targeta intermodal en aquelles línies del TIB amb major saturació, com són la 104 i 106 de Calvià, la 203 de Valldemossa i Deià, la 204 de Sóller, la 301 de Port de Pollença, la 302 de Can Picafort, la 401 de Cala Millor, la 501 de Campos i 504 de Llucmajor.

En el mateix sentit, MÉS per Mallorca planteja escindir en dos la línia 204 del Port de Sóller a Palma, als efectes d’assegurar que els usuaris poden fer ús del servei a Sóller i insta el Govern a tornar a licitar les concessions del TIB per adaptar-les a la demanda creixent d’usuaris.

Finalment, el partit ecosobiranista reclama que Consell de Mallorca impulsi la iniciativa legislativa per limitar l’entrada de vehicles a l’illa de Mallorca.