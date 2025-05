El Consell de Mallorca destina 150.000 euros a la restauració de la façana principal de l’església de Sant Francesc de Palma. Concretament, aquest 2025 es restaurarà el timpà del portal principal de la basílica; es tracta d’un dels 22 projectes de la Comissió Mixta amb el Bisbat de Mallorca que es duen a terme en un total de quinze municipis, gràcies a una aportació rècord del Consell de Mallorca de 955.000 euros. Aquests projectes preveuen restauracions, conservacions i digitalitzacions, entre d’altres.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha visitat, aquest divendres, la basílica de Sant Francesc de Palma, la façana de la qual es restaurarà gràcies a l’aposta que la institució insular hi fa, amb 150.000 euros: «amb aquesta actuació contribuïm a preservar un dels edificis més emblemàtics de Palma i de la història religiosa i arquitectònica de Mallorca. Restaurar la façana de Sant Francesc és protegir una part essencial de la nostra identitat col·lectiva».

El president Galmés recorda que s’ha passat de 360.000 euros destinats a la Comissió Mixta el 2022 als 955.000 aquest 2025: un increment de quasi 600.000 euros en tres anys. «Hem fet una aposta clara pel patrimoni i hem passat de 360.000 a gairebé un milió d’euros en només tres anys. Amb aquesta inversió sense precedents, donam suport a projectes de quinze municipis de l’illa, perquè el llegat cultural arribi viu i digne a les futures generacions».

A més, el president ha afegit que «tots aquests projectes són un exemple de com la col·laboració entre institucions, com el Consell i el Bisbat, pot donar grans fruits per a la conservació del patrimoni. Treballam junts pel bé comú i per mantenir viva la nostra cultura».

Palma és un dels quinze municipis en els quals es conservarà, restaurarà i rehabilitarà patrimoni cultural amb les actuacions de la Comissió Mixta. Els altres són els següents: Selva, Búger, Santa Eugènia, Sóller, Felanitx, Capdepera, Sencelles, Petra, Montuïri, Alaró, sa Pobla, Pollença, Santa Margalida i Valldemossa.

Del total d’aquests projectes, set són per restaurar béns immobles (amb 558.000 euros); vuit són per restaurar béns mobles (amb 271.000 euros); tres, per digitalitzar patrimoni documental (amb 64.000 euros); uns altres tres són per difondre projectes culturals (amb 57.000 euros) i un és per fer un estudi preliminar que planificarà una intervenció futura (amb 5.000 euros).