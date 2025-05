Prohens nega que existeixi un acord amb l'oposició per a no derogar la llei de memòria democràtica

La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha negat aquest dimarts que existeixi un acord amb l'oposició per a no derogar la llei de memòria democràtica, qüestió que tornaria a estar sobre la taula de les negociacions amb Vox per a uns nous pressupostos, tot i que ha insistit que encara no hi ha un acord amb l'extrema dreta per a l'aprovació d'uns nous comptes autonòmics.

En el debat de les preguntes de control al Govern al ple del Parlament d'aquest dimarts, fins a tres vegades ha hagut de respondre la líder de l'Executiu en relació amb les negociacions amb Vox i en totes tres ha reiterat que les converses continuen i que encara no s'ha arribat a un acord. Els portaveus de Més per Menorca, Josep Castells; de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia; i el PSIB, Iago Negueruela, han acusat Prohens de trencar el pacte aconseguit entre Govern i oposició a finals del 2024 per a tirar endavant el decret d'inundables i que es va redactar per a corregir els errors en una votació a canvi de no derogar la llei de memòria democràtica. Castells ha acusat Prohens de trair el pacte, Apesteguia ha criticat l'«obscurantisme» de les negociacions, mentre que Negueruela ha acusat la presidenta d'estar «presa» de Vox i de cedir a tots els seus «xantatges».