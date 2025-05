Armengol encapçala una concentració a Madrid contra les condemnes a mort a tres activistes feministes a l'Iran

La presidenta del Congrés de Diputats, Francina Armengol, ha donat suport aquest dimarts, a Madrid, una concentració per denunciar la condemna de mort imposada per l'Iran contra tres activistes feministes i defensores dels drets humans al país.

Les afectades per aquesta sentència són Pakhshan Azizi, Sharifeh Mohammadi i Varisheh Moradi, vinculades amb moviments sindicals.

A més d'Armengol, hi han participat, per a solidaritzar-se amb aquestes dones i exigir el seu alliberament, representants dels grups PSOE i Sumar, a part de l'advocada i exsenadora Cristina Almeida. També Podemos havia anunciat la seva presència en la concentració.

Durant la protesta, secundada per desenes de dones als voltants del Congrés i convocada pel moviment 'Dona, Vida, Llibertat', s'han cridat diverses consignes com 'Ser feminista no és delicte', 'Amunt la democràcia, abaix la teocràcia' i 'Sentència de mort és assassinat'.

A més, s'han exhibit cartells amb les imatges de les dones condemnades a mort, amb lemes com 'Iran, aturau la brutal repressió' i 'Iran. Stop execucions'.