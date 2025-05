PP i Vox rebutgen una iniciativa de reconeixement de les víctimes del franquisme

El ple del Parlament, amb els vots contraris de PP i Vox, ha rebutjat una Proposició no de Llei (PNL) del PSIB en matèria de memòria democràtica entre retrets de l'oposició de «vendre» la memòria democràtica per aprovar uns pressupostos o per pactar amb Vox.

La PNL del PSIB, defensada pel diputat Omar Lamin a la sessió plenària d'aquest dimarts, instava el Govern a organitzar un acte civil de sepultura i reconeixement de les víctimes de la repressió franquista al Memorial de la Dignitat al cementeri de Palma, entre altres qüestions.

Per part seva, Lamin ha retret al PP que la memòria democràtica «li molesti» i ha considerat que és Vox «qui té el comandament del Govern i del PP». «El PP posa la memòria a sobre de la taula com a moneda d'intercanvi amb els ultres», ha dit.

La diputada de Més per Mallorca Maria Ramon s'ha pronunciat en aquesta línia, recriminant al Govern el «mercadeig amb les víctimes i amb totes les persones que varen patir la repressió». «Accepten un xantatge per a derogar una llei a canvi de tenir uns pressupostos», ha criticat, en referència a les exigències de Vox per a donar suport als comptes autonòmics.

Per part seva, la diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, ha retret al Govern que acordàs amb l'esquerra no derogar la llei per a salvar dos decrets llei, però que ara reiteri que aquesta llei no ha estat la seva prioritat.

«Quan arribes a un acord la vigència és igual per a les dues parts, per molt que no fos la prioritat del Govern», ha assenyalat, demanant si el Govern «complirà amb la paraula donada o acceptarà els xantatges de Vox».

La PNL sol·licitava també garantir la solemnitat de l'acte i que inclogués elements de reconeixement públic per a reforçar els valors democràtics i la memòria històrica, així com promoure la participació activa de la Comissió de Fosses i de la de Memòria Democràtica de les associacions memorialistes i famílies.

Finalment, reclamava a l'Executiu que impulsàs activitats educatives i culturals que contribueixin a la preservació de la memòria democràtica i al reconeixement de totes les víctimes de la repressió franquista.