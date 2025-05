L'Audiència de Palma resoldrà el pròxim 30 de maig si jutja Le Senne per un delicte d'odi

L'Audiència de Palma resoldrà si jutja Le Senne per un delicte d'odi per haver esqueixat una foto d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar. | Foto: E.P.

L'Audiència Provincial de Palma ha fixat el pròxim 30 de maig com la data aproximada en la qual haurà de resoldre si jutja el president del Parlament, Gabriel Le Senne, per un delicte d’odi. Finalment, segons una diligència, serà la magistrada Victoria Crespí, al costat d'altres dos jutges, qui hagi de decidir si s'estima el recurs presentat per la representació lletrada del president de la Cambra autonòmica i la Fiscalia.