Denuncien diverses irregularitats en la gestió de la Policia Local de Calvià

Un grup d’agents de la Policia Local de Calvià han denunciat «irregularitats» en la gestió del cos des de l’arribada de l’agent de la Policia espanyola, Esther Ribas, a la prefactura de la policia calvianera.

El grup de policies locals de Calvià denuncia irregularitats en quatre temes relacionats amb la presa de possessió de nous agents:

Retard en la presa de possessió

Manipulació de les vacants disponibles

Condicions irregulars durant el període de pràctiques

Ús propagandístic de la presa de possessió per part de l’Ajuntament

Pel que fa a la primera qüestió, els denunciants expliquen que: «L’11 de febrer de 2024 va finalitzar el període de pràctiques de sis mesos establert per la Prefectura de la Policia Local de Calvià. ⁠La normativa autonòmica permet un període màxim de pràctiques d’un any, per la qual cosa l’11 d’agost de 2024 hauria de ser la data límit legal per a la presa de possessió.

No obstant això, la Prefectura va retardar la presentació dels informes finals, endarrerint la publicació oficial al BOIB fins al 6 de juliol de 2024. En aquell moment, hi havia vacants disponibles, però en lloc de permetre la presa de possessió d’aquests agents, la Prefectura va prioritzar un concurs de trasllats que va beneficiar l’estructura interna de la Policia Local i els membres consolidats de la plantilla, que van poder ocupar places que haurien correspost als nous agents.

A més, després d’aquest concurs, es va donar prioritat a funcionaris sense el requisit de català exigit, que van poder triar plaça abans que els 20 agents de nova incorporació, fet que contradeia els criteris establerts per a la selecció de vacants».

Altres fonts consultades per dBalears indiquen, però, que: «És normal prioritzar un concurs de trasllats just abans de la presa de possessió d'un grup de nous funcionaris de carrera, ja que hi ha llocs ben dotats i atractius que han quedat vacants recentment, generalment per jubilació, i si es fes primer la presa de possessió dels nous funcionaris, els funcionaris de carrera antics no haurien pogut optar mai a aquests llocs i se'ls quedarien funcionaris de nou ingrés, cosa que tampoc seria justa». Afegeixen que «el problema és que, per ineptitud de la prefectura, el concurs es va retardar d'una manera incomprensible». Aquestes fonst consultades indiquen que «no és cert que es deixàs concursar els agents que no tenen requisit de català. La realitat és que aquests agents no tenien lloc de feina en propietat, i un informe dels tècnics de l'Ajuntament va concloure que tots els funcionaris de carrera tenen dret a un lloc en propietat perquè se'ls hi ha d'adjudicar en el moment de la presa de possessió, moment en el qual òbviament compleixen tots els requisits. Així que el que es va fer és que es va donar un lloc de feina en propietat a aquests funcionaris sense el requisit de català».

El grup d’agents denunciants també denuncien que hi ha hagut «manipulació de les vacants disponibles» i en aquest sentit expliquen que «Un cop finalitzat el concurs de trasllats, el nombre de vacants resultants no era suficient perquè els 20 agents prenguessin possessió de les seves places, ja que només en varen quedar 18 de disponibles, per ‘solucionar-ho’, es va haver d’esperar a la presa de possessió dels oficials, el procés dels quals era posterior al dels agents, per generar més vacants» i afegeixen que «finalment, varen quedar 24 places disponibles per als 20 agents, cosa que permetia procedir amb el seu nomenament. ⁠Tot i això, la Prefectura va decidir congelar quatre d’aquestes places estratègiques, forçant alguns agents a acceptar llocs de ‘policia tutor’ amb condicions poc atractives, sabent que, si les places restants eren de més interès, aquests agents no acceptarien aquests llocs. Després de l’elecció de les vacants per part dels agents, i sense avís previ, la Prefectura va adjudicar diverses places al·legant necessitat del servei, sense permetre que els agents interessats acreditassin els seus mèrits a través d’una comissió de servei. En lloc d’això, es varen fer assignacions ‘a dit’ a determinats agents en diferents unitats, sense un procés transparent ni just.

El grup de policies també denuncia les «condicions irregulars durant el període de pràctiques» i expliquen que «en algunes ocasions, els agents van patrullar de manera autònoma sense la supervisió d’un veterà, tot i estar en període de pràctiques. Durant tres mesos de manera continuada, varen realitzar funcions policials sense l’equip reglamentari necessari (defensa, esprai o arma de foc), exposant-se a riscos innecessaris» i també hi afegeixen que «en finalitzar el període de pràctiques, varen haver d’interposar una reclamació davant Recursos Humans i recórrer a la via contenciosa per exigir el pagament de retribucions que no havien rebut correctament durant les pràctiques».

Finalment, afirmen que des de l’Ajuntament s’ha fet un «ús propagandístic de la presa de possessió per part de l’Ajuntament» ja que, segons expliquen: «aquests agents han estat treballant durant dos anys en condicions irregulars i l’Ajuntament va presentar la presa de possessió del 2 de març de 2025 com un reforç recent de la plantilla de cara a la temporada d’estiu» i consideren que «això no només distorsiona la realitat dels fets, sinó que també invisibilitza les dificultats que han afrontat aquests agents per consolidar el seu estatus professional».

Des del grup de policies denunciants s’apunta directament a Esther Ribas: «aquesta situació evidencia una gestió deficient i arbitrària per part de l’Ajuntament de Calvià i la Prefectura de la Policia Local, afectant directament els drets laborals i l’estabilitat d’aquests agents. La demora injustificada en el seu nomenament, la manipulació de les vacants i les condicions irregulars en què han treballat durant aquests dos anys requereixen una revisió urgent i una explicació pública».