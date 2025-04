El Pi, en contra de qualsevol mesura «que afegeixi aigua al banyat de la sobrepoblació»

El Pi–Proposta per les Illes s’ha posicionat amb rotunditat contra el nou decret d’habitatge impulsat pel Govern de les Illes Balears. Segons la formació, les mesures anunciades, com la previsió de construir 20.000 nous habitatges a Palma, no responen a les necessitats reals dels residents, sinó que agreujaran encara més el problema de la sobrepoblació i la pèrdua de qualitat de vida.

«El que es proposa és créixer en habitants a costa de reduir espais públics, zones verdes i serveis bàsics. És una aposta per la quantitat, no per la qualitat», han denunciat des de la formació, i han recordat que ja durant la passada legislatura, «quan l’esquerra va aprovar un nou pla urbanístic que preveia més de 70.000 nous habitants, el partit s’hi va oposar frontalment».

Per a El Pi, la política del PP fracassarà perquè posa el focus únicament en l’oferta, quan la clau és actuar sobre la demanda. «Sense restringir la compra d’habitatge per part de no residents i sense establir requisits com tenir 15 anys de residència per accedir a un habitatge protegit o a preu taxat, no solucionarem res. Només empitjorarem la situació», han afirmat.

Un dels punts més greus del nou decret és la possibilitat de requalificar sòl rústic per convertir-lo en urbanitzable, una mesura que El Pi qualifica d’aberració. «Suposa dinamitar el model territorial basat en la contenció del creixement, urbanitzar les Balears i destrossar el paisatge que ens defineix com a poble i com a destí. És una agressió directa al territori», ha remarcat la formació.

A més, el partit reclama actuacions decidides per posar els habitatges buits al mercat, garantint més protecció als propietaris, agilitzant els processos de desnonament en casos d’impagament i lluitant amb fermesa contra l’ocupació il·legal.

«El model del PP ens condemna a una Mallorca encara més saturada, més cara i menys habitable per a la gent que hi viu tot l’any. Cal una política valenta i adaptada a la realitat de les Illes, no mesures improvisades que només beneficien a uns pocs i posen en risc el futur de tots», conclou el comunicat.