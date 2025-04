El Parlament demana al Govern que es comprometi amb la compra pública responsable

La comissió d’Assumptes Generals del Parlament ha aprovat la Proposició no de Llei de Més per Mallorca que reclama al Govern que es comprometi amb la compra pública responsable. La proposta insta també l’Executiu a fer una aposta per l’economia social i solidària i per la contractació de serveis provinents d’associacions de comerç just, centres especials d’ocupació d’iniciativa social i producte de quilòmetre 0 i ecològic.

«L'economia social i solidària representa alternatives econòmiques necessàries que prioritzen la cura de les persones i del medi ambient i es basen en els principis d’equitat, treball, sostenibilitat ambiental, cooperació, sense caràcter lucratiu i de compromís amb l’entorn. Uns principis en els quals els poders públics tenen un paper important», ha defensat la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon. «Els poders públics han de donar suport a les iniciatives de l’economia social i solidària, però encara no ho fan a bastament, és imprescindible incrementar aquest compromís», ha afegit.

En aquest sentit, Ramon ha explicat que en total, el conjunt d'institucions públiques de les Illes Balears, s'han adjudicat 3.189.017 € com a contractes reservats en 2023, amb una reducció del 15,66 % en relació amb els 3.781.291 € adjudicats en 2022. Les empreses d'inserció pràcticament només tenen adjudicacions de contractes reservats per part d'ajuntaments, sense cap adjudicació per part dels consells i amb un pes residual en les adjudicacions del Govern.

El 2025, per primera vegada, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa ha publicat un informe de seguiment de l'esmentat Acord, referit a les obligacions relatives als contractes reservats a centres especials d'ocupació d'iniciativa social i a empreses d'inserció. Es pot observar el nivell molt desigual d'implantació dels contractes reservats en les seves diferents conselleries i ens del sector públic instrumental.

Davant aquesta situació, Més per Mallorca va registrar una Proposició no de Llei per a instar el Govern a fer una aposta clara per la compra pública responsable, preveure la contractació de serveis de càtering i restauració d’esdeveniments puntuals a associacions de comerç just, centres especials d’ocupació d’iniciativa social i producte ecològic i local; així com afavorir i incentivar la compra de productes de km 0, ecològics i sostenibles i millorar així la qualitat dels productes.

La proposta de MÉS també insta el Govern a incorporar als contractes reservats les recomanacions de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (especialment les referides a la inclusió d'itineraris d'inserció sociolaboral a l'objecte del contracte, a la reutilització de consultes al mercat per determinat la seva viabilitat i a la planificació de la contractació reservada) i a generalitzar la reserva diferenciada de contractes o lots reservats per a empreses d'inserció i per a centres especials d'ocupació d'iniciativa social atenent les seves peculiaritats, especialment en relació amb les seves obligacions salarials.

Finalment, la proposició demana al Govern la millora dels criteris d'adjudicació per afavorir una millor relació qualitat-preu, i evitar baixes temeràries amb adjudicacions per imports molt inferiors al pressupost base de licitació, que no permeten incloure tots els costos d'acord amb el seu preu de mercat, incloent-hi els costos salarials; així com millorar la formació del personal que intervé en processos de contractació i el seguiment de la contractació pública social.