Unides Podem demanarà al Govern pel dispositiu policial que va desallotjar i detenir dos militants del Sindicat d'Habitatge de Palma

La regidora d'Unides Podemos, Lucía Muñoz, considera que l’Ajuntament de Palma «pretenen solucionar amb pals allò que no solucionen amb polítiques». Muñoz ha explicat aquest dimarts, en una roda de premsa, «la deriva repressiva de la policia local a les ordres del Partit Popular, cosa que amb l'aprovació de l'ordenança cívica, només l'empitjorarà. Considerem que el PP pretén solucionar amb pals el que no soluciona amb polítiques».

Desallotjament al Carrer Patronat Obrer

Si bé dilluns es va tenir coneixement d'uns fets que es varen produir al Carrer Patronat Obrer, UP ha pogut saber que, segons els afectats, els fets en qüestió varen ser un desallotjament forçós sense ordre judicial. A UP pensen que darrere aquesta actuació judicial hi ha «una operació política que està instrumentalitzant la policia local per als seus objectius partidistes de criminalitzar els col·lectius que defensen el dret a l'habitatge perquè els molesten». En aquest sentit, UP demana explicacions, i registrarà preguntes al Govern i a l'Ajuntament per aquestes actuacions policials que varen tenir lloc dilluns, 24 de març, tant en el moment del desallotjament com després en la concentració que hi va haver al davant de la comissaria de Sant Ferran.

Cort parla d'un dispositiu destinat a frustrar un «intent d'okupació», però la informació que ens arriba parla d'un desallotjament sense ordre judicial i sense procediment ober,t ni tan sols d'un local comercial, ja que no no es tracta tampoc d'un habitatge. «El dispositiu era exagerat i als detinguts, que han passat la nit al calabós de la comissaria de Sant Ferran, se'ls imputen a més delictes de desobediència i de danys a l'immoble. «Ens sorprèn perquè hem vist vídeos i en cap sembla que ningú es resisteixi però, és clar, per una usurpació, que és un delicte lleu, no se'ls pot detenir», afirmen des d’UP. A més, dilluns també es va convocar d'urgència una protesta a la porta de la comissaria en solidaritat amb els detenguts i, en arribar, diversos manifestants varen ser identificats. «Exigim al Govern i Cort que aclareixin aquests fets i que cessi l'escalada de repressió i persecució als col·lectius que defensen el dret a l'habitatge», han aclarit des d'UP.

Antiga Presó

A la roda de premsa, UP també explica un altre exemple de «repressió i criminalització de la pobresa per part de Cort» i un altre exemple d'intentar «solucionar amb persecució i expulsió els problemes que s'haurien de solucionar gestionant i fent política». «La gent que viu a l’antiga presó no són okupes, són persones sense llar. I hi ha una intencionalitat política darrere d'anomenar-los okupes. Cada cop veiem com s'utilitza més i més el terme okupa per criminalitzar persones vulnerables».

Des d’UP proposen «reallotjar els qui viuen a sa Presó als més de 200 habitatges buits propietat de grans tenidors que hi ha a Palma i l'ús dels quals podria expropiar-se ja, si hi hagués voluntat política».