Unides Podem exigeix al Govern l’obertura d'establiments hotelers per a l'acolliment dels menors migrants

La diputada per Unides Podem al Parlament, Cristina Gómez, ha comparegut en roda de premsa aquest dilluns on ha carregat durament contra el Govern, i concretament contra la Conselleria de Família i Afers Socials, per les declaracions i el posicionament envers el repartiment i l’acolliment de menors migrants que s’està organitzant des de l’Estat.

Gómez ha fet esment de les declaracions fetes per diversos membres del Govern on incideixen en el fet que les Illes Balears «no podrà acollir a 59 menors no acompanyats perquè no tenim capacitat per a fer-ho», segons el Partit Popular, perquè «no tenim recursos ni de personal ni d’instal·lacions».

Per a la formació, «sobta que estiguin a punt d’arribar 20 milions de turistes, que quan no hi caben també venen». «Un Govern que ha decidit que no només no hi haurà contenció, sinó que continuarem creixent en matèria turística, però no li preocupa on dormirà la gent, temporers i temporeres», ha assenyalat Gómez. La diputada ha volgut llançar un missatge a la consellera Cirer: «Si no sap organitzar que arribin 59 menors no acompanyats, em sap greu però s’ho ha de fer mirar».

Unides Podem ha posat sobre la taula la possibilitat d’utilitzar establiments hotelers com va succeir durant la Covid quan es varen llogar hotels per a acollir persones que estaven en quarantena. «Sra. Cirer, si no té instal·lacions, les cerca i les lloga i si no té recursos humans, els cerca i els contracta», ha instat la parlamentària.

Des de la formació insten l’Estat a «declarar l’emergència humanitària, igual que a Canàries, cosa que facilitaria el tema de la contractació pública tant d’espais com de personal».