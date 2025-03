PP-Vox voten a favor de perpetuar la segregació escolar

Partit Popular i Vox han votat a favor de perpetuar la segregació escolar. Així s’ha demostrat després que dreta i partit d’extrema dreta hagin votat en contra de no recuperar el punt d’antic alumne, no passar a una única zona d’escolarització a Palma i refer el mapa d’escolarització perquè pugui ser una eina més per a la redistribució inclusiva de l’alumnat, així com en contra de promocionar les escoles públiques i assegurar la plena gratuïtat dels centres concertats. Unes propostes que recollia la Proposició no de Llei (PNL) de MÉS per a acabar amb la segregació escolar i que més s’interrelacionen amb aquesta segons demostren les dades i els experts.

«Les Illes Balears estan per damunt de la mitjana en segregació escolar de l’Estat espanyol i, per a més inri, el Govern de Marga Prohens s’emmiralla amb la comunitat autònoma que més segrega: Madrid», ha lamentat la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, durant la seva intervenció en el debat i votació de la proposició de llei dels escosobiranistes per acabar amb la segregació escolar.

«No es pot atendre adequadament a la diversitat, no es pot oferir una educació de qualitat amb unes ràtios elevades i amb un elevat nombre d’alumnes amb múltiples de problemàtiques socials», ha criticat durant la seva intervenció la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon. «La segregació escolar perpetua les desigualtats socials i educatives, cosa que va en contra del principi d’equitat i ens hauria de fer avergonyir», ha assegurat Ramon.

Davant aquesta realitat, MÉS va presentar una Proposició no de Llei amb la qual reclamava acabar amb la segregació escolar. Tanmateix, PP-Vox han impedit l’aprovació dels punts que més contribuirien, segons les dades i els experts, a reduir o posar fi a la segregació escolar com és el fet de no recuperar el punt per antic alumne, no passar a una única zona d’escolarització a Palma i refer el mapa d’escolarització perquè pugui ser una eina més per a la redistribució inclusiva de l’alumnat, així com en contra de promocionar les escoles públiques i assegurar la plena gratuïtat dels centres concertats.

Amb tot, sí que han estat aprovats el punt relatiu a la implementació de mesures per a la diversificació de les escoles, adoptant polítiques que promoguin la diversitat socioeconòmica, ètica i cultural a les escoles mitjançant la implementació de programes de matrícula equitativa i l’accés equitatiu als recursos educatius, collint com a exemple municipis com a Inca, sa Pobla i Manacor.

També el punt relatiu a instar el Govern a dotar amb recursos educatius, per a disminuir ràtios, a tots els centres i augmentar els suports a l’aula per atendre millor la realitat a les aules, i a desenvolupar programes d’inclusió, realitzar formació del professorat en diversitat i inclusió, fomentar la participació de les famílies de manera activa en la vida escolar i en la presa de decisions, implicar a l’escola concertada en la distribució equitativa de l’alumnat, continuar invertint en l’educació sostinguda amb fons públics de les Illes Balears fins a arribar al 5% del PIB, així com estableix la llei educativa de les Illes Balears o modificar la normativa per a aconseguir una reserva real de places d’incorporació tardana a tots els centres.

Finalment, també s’han aprovat els punts relatius a instar el Govern a donar suport a les famílies per a evitar la desigualtat sociocultural a l’hora de realitzar els processos d’escolarització, mitjançant l’acompanyament i donar suport als centres perquè facin difusió de la seva realitat i metodologia, per tal d’afavorir que les famílies no tenguin prejudicis en l’elecció de centre.

«El que hem de fer és apostar per una educació pública, de qualitat, amb prou recursos perquè visquem al barri o al poble que visquem tenguem les mateixes oportunitats, independentment de l’origen ètnic, el nivell socioeconòmic o de la teva família o les habilitats», ha defensat Ramon.