La diputada d'Unides Podem (UP) al Parlament, Cristina Gómez, ha qualificat de «cortina de fum» les mesures del Govern per a «frenar la turistificació» i ha plantejat que les llicències de lloguer turístic caduquin progressivament fins que les actuals deixin d'existir.

D'aquesta manera s'ha expressat la parlamentària durant la compareixença davant la premsa d'aquest dilluns, en què ha assegurat que amb la prohibició del lloguer turístic en habitatges plurifamiliars el PP «no s'ha inventat res que no existeixi». Així, s'ha referit que ja hi ha zonificacions i prohibicions a illes com Eivissa, Menorca o al municipi de Palma, pel que han donat la «benvinguda» a la prohibició però també han demanat que cal «anar més enllà».

Sobre els impostos als vehicles matriculats fora de les Illes, des d’UP han considerat que és una «cortina de fum» per intentar «evitar el col·lapse viari». «El que realment ho evitaria és que s'implanti una limitació a l'entrada de vehicles, en seguir l'exemple de Formentera, Eivissa i com es podria fer a Mallorca, encara que s'enredi el tema amb els famosos estudis de càrrega, com a Menorca, on la Llei de Reserva de la Biosfera preveu aquest mecanisme», ha al·legat.

Sistema de percentages a l’ecotaxa

A UP s'han mostrat «d'acord» en augmentar l'ecotaxa però han titllat la proposta de l'Executiu de «petit augment», cosa que, segons la manera de veure, «no servirà per a reduir o controlar els fluxos d'entrada de turistes».

Per això, ha demanat a la presidenta del Govern que «no enganyi», ja que ha considerat que aquesta mesura respon a la «necessitat de recaptar més» perquè «té un forat pels impostos que perdona, especialment als rics». «Perquè tengui efectes en el flux d'entrada de turistes, caldria multiplicar per cinc l'actual ecotaxa i el que ha oferit són formiguetes», ha retret.

En aquest sentit, la proposta de la formació progressista sobre la modificació de l'ecotaxa advoca per anar cap a un sistema de percentatges, perquè hi ha hotels de quatre estrelles que cobren 400 euros per nit però també n'hi ha que cobren 4.000 euros, per la qual cosa, al seu parer, «no és normal» que amb aquesta diferència de preu per estada «es cobri la mateixa tarifa fixa». També, han proposat una modificació perquè es puguin posar recàrrecs a la recaptació, perquè «pugui afavorir els Consells insulars i els ajuntaments».

Pel que fa al discurs del PP desestacionalitzar el turisme, UP ha asseverat que està «comprovadíssim que no funciona», i ha assenyalat que aquestes mesures són «propaganda» i «publicitat». «Si s'observen les Balears des d'un punt de vista del metabolisme mediambiental, amb la quantitat de gent que ve durant l'estiu, cal que hi hagi una part de l'any que es permeti renovar aquest metabolisme», ha explicat Gómez.

D'aquesta manera, ha defensat que el resultat que s'obté de la promoció turística que es fa per desestacionalitzar és «augmentar el turisme de sempre en època d'estiu», i per això «s'allarga la temporada però no es desestacionalitza» perquè, segons la seva opinió, si fos així «baixarien les arribades a l'estiu» i això «no passa».

Traïdoria del PP contra el català

D'altra banda, Gómez també s'ha pronunciat sobre el que valora com «traïdoria del PP contra català» en intentar treure'l com a requisit en la funció pública amb la Llei de Polígons Industrials, una maniobra que considera «roïn».

En concret, ha mostrat la seva «sorpresa» perquè el PP, enmig de la ponència d'una llei que versa sobre «com millorar la gestió dels polígons industrials», presenti aquesta esmena sobre el català. Per a la diputada, això és «una historieta de Vox» que reflecteix els seus «trucs» amb aquest partit. En concret, ha recriminat que es tracti d'«eximir del requisits del català a la gent que està en processos d'estabilització, eximir del català el personal sanitari i incorporar quatre anys per posar-se al dia». La formació ha recordat que tenen una postura ferma respecte del català «UP defensarà el dret de la ciutadania a ser entesa en la llengua pròpia, que és el català, principal motiu pel qual es defensa que ha de ser requisit i s'ha de conèixer», ha al·legat.

Sobre les mobilitzacions al voltant del 8M, Gómez ha felicitat el moviment feminista i valora les diverses manifestacions que han tingut lloc aquest cap de setmana com una mostra que «no es quedarà aturat davant l'onada reaccionària a nivell mundial».