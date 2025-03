El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha anunciat avui la presentació d’una moció que el ple de la institució debatrà la setmana vinent i que contempla l’eliminació de 27 actuacions viàries contemplades al Pla Director Sectorial de Carreteres. Es tracta d’una mesura, assegura Alzamora, «en consonància amb les conclusions de l'estudi de la capacitat de càrrega de la xarxa viària i que deixa clar que cal reduir el nombre de vehicles i no incrementar les infraestructures viàries».

En un comunicat enviat per la formació aquest divendres, expliquen que aquesta proposta «es tracta d’una moratòria que deixa sense efecte l’execució d’aquests vials mentre s’elabora un nou Pla Director. Cal blindar el territori i impedir la construcció de noves carreteres. Ni és sostenible ni tampoc una solució al col·lapse de la xarxa viària». A més, Zamora ha recordat que tots els experts coincideixen a assegurar que «més carreteres indueixen a la demanda de manera artificial i agreugen el problema».

No obstant això, Jaume Alzamora insisteix a recordar que les últimes actuacions del Consell de Mallorca van en el sentit contrari: «El Pacte PP-Vox només preveu més carrils i en conseqüència més cotxes i més contaminació». Davant el model del PP, MÉS planteja la supressió d’aquestes actuacions viàries que només «agreujarien el problema».

En concret, la formació planteja suprimir l’execució del tram V de la Via Connectora, així com els desdoblaments previstos dels trams Manacor-Sant Llorenç, Peguera-Andratx, s'Arenal-Cala Blava, i polígon de Son Bugadelles. La iniciativa també contempla l’eliminació de les variants de Campos, Can Picafort, Artà Sud, Andratx Est, Calonge i s'Horta Sud, Llombards, Llucmajor Nord, Cas Concos, Petra Sud i Nord, Sencelles, Sineu, Muro, Santa Eugènia, Manacor Oest i Sud, Ses Salines, Porto Cristo tram II, Felanitx i Alcúdia Nord.