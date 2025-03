El jutjat d’Inca ha admès a tràmit, aquest dijous sis de març, una querella presentada per a Fiscalia Anticorrupció contra el batle de Selva, Joan Rotger (PP), per haver pogut cometre un delicte de malversació i prevaricació durant la compra d’un solar de Caimari, el qual era titularitat d’un altre conegut militant del PP.

Els fets varen ser denunciats per les agrupacions locals de Més per Mallorca, el PSIB i El Pi, després que aquesta compra s’executàs d’una forma descaradament antidemocràtica, més de cinc anys després d’iniciar-se el procés d’un terreny on, en un principi, es pretendria construir un parc etnològic.

A banda de realitzar la compra a través de l’adjudicació directa, el solar rústic (de manco d’una quarterada), el qual havia estat emprat com a aparcament, va ser comprat per 279.085,79 euros, una xifra que els denunciants descriuen com a desproporcionada i, a més a més, il·legal, ja que paga per damunt del tope màxim legal que estipula la llei per a aquests casos. I per si això no hi fos poc, el sol, al ser en rústic, no pot asfaltar ni construir, per tant, també desapareix l’objectiu inicial que cercava un espai on construir un part etnològic.

El conegut militant del PP al qual se li compra el solar, Toni Femenias, el qual ha estat durant anys regidor del PP a Selva i que també serà investigat per aquest cas de malversació com un des principals protagonistes i sota l’acusació de tràfic d’influències. A banda també seran objecte d’’investigació l’exsecretari de l’Ajuntament, Antoni Ferragut.