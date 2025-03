L’Espai FeminisMÉS, l’òrgan feminista de Més per Mallorca, ha reivindicat aquest dilluns reforçar a tots els racons de l’illa un feminisme antiracista, antiimperialista i antifeixista per a «fer front a l’extrema dreta i els retrocessos democràtics i construir una Mallorca feminista». Les feministes ecosobiranistes criden a la mobilització en el marc del 8 de març, defensen el suport als col·lectius feministes de l’illa i reclamen la implementació d’una xarxa pública de serveis de conciliació, l’augment de la xarxa de punts d’assessoria jurídica per a dones i de la dotació dels recursos als ajuntaments per a desenvolupar polítiques feministes als municipis.

«Vivim l’augment de l’imperialisme més agressiu i de creixement de l’extrema dreta, on els discursos d’odi masclistes, racistes, trànsfobs o homòfobs van guanyant terreny», ha assegurat la portaveu de Més per Palma, Neus Truyol. «Els moviments feministes són imprescindibles per combatre els retrocessos democràtics i de drets i construir comunitats justes, lliures i igualitàries», ha defensat Truyol. Davant aquesta realitat i en el context del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, l’Espai FeminisMÉS, l’òrgan feminista de Més per Mallorca, proposa donar suport a les associacions i col·lectius feministes «que són punta de llança d’una Mallorca per a totes i lliure de violències masclistes». A més, l’espai feminista reclama la implementació de mesures de conciliació i corresponsabilitat, creant una xarxa pública de serveis per afavorir la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, posant en marxa una cartera de serveis i incrementant les places per a l’atenció de menors. Així, també reclamen augmentar la xarxa de punts d’assessoria jurídica per a dones als diferents municipis de Mallorca, passant dels 7 actuals a 12, oferint assessoria en tot tipus de discriminacions i amb una mirada interseccional per tal de fer front a les diverses discriminacions que pateixen les dones, més enllà de les violències masclistes. Finalment, l’Espai FeminisMÉS reclama augmentar la dotació de recursos als ajuntaments per a desenvolupar polítiques feministes als municipis, donar més serveis especialitzats i combatre les desigualtats i el masclisme.