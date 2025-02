El Pi Palma denuncia l’abandonament que pateix la barriada de Son Sardina per part de l’Ajuntament de Palma i mostra el seu suport als veïnats en la seva reivindicació d’un casal de barri públic. Així ho ha fet constar en un comunicat enviat als mitjans aquest dijous, 27 de febrer.

La presidenta d’El Pi Palma, Catalina Barceló, ha expressat la seva preocupació per la falta d’inversions en equipaments i infraestructures a Son Sardina: «És inacceptable que una barriada amb tanta vida i identitat pròpia estigui oblidada per l’equip de govern de Jaime Martínez. La manca d’infraestructures com un casal de barri limita greument l’activitat comunitària i la cohesió veïnal».

El Pi, a més, ha recordat que l'actual govern del Partit Popular va votar en contra del casal de barri de Son Sardina, tot i la demanda clara i reiterada dels seus residents. «El PP ha demostrat que no escolta les necessitats de la ciutadania i prioritza altres interessos en lloc del benestar dels barris», ha afegit Barceló.

Davant aquesta situació, El Pi Palma exigeix al govern municipal que rectifiqui i atengui les peticions dels veïnats, garantint l’accés a serveis i equipaments bàsics per millorar la qualitat de vida a Son Sardina. «El Pi Palma continuarà al costat dels veïns per reclamar el que és just. No permetrem que la barriada continuï sent una zona oblidada per l’Ajuntament», ha conclòs Barceló.