Més per Mallorca considera que el projecte de llei de Conciliació del Govern és «una llei de (Re)Conciliació entre PP i Vox» i que es tracta d’una proposta que «no crea drets ni serveis ni té prevista dotació pressupostària».

Així ho ha assegurat la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, durant la seva intervenció en el debat sobre les esmenes a la totalitat a l’avantprojecte de llei que s’ha produït aquest dimarts en el ple del Parlament. El partit considera que el gran beneficiat de la retirada de l’esmena a la totalitat per part de Vox certifica l’entesa entre les formacions de Prohens i Cañadas i que el gran beneficiat en serà Gabriel Le Senne, de qui Més per Mallorca sospita que el PP mantendrà en el càrrec.

«Ara ja ho podem dir. Enhorabona, senyor Le Senne. Enhorabona, perquè vostè és l’únic i exclusiu beneficiat de la llei de Conciliació. Una llei de conciliació que l’ha salvat, encara que sigui a costa de la pèrdua de drets de totes les famílies del País», ha etzibat Marta Carrió a l’inici de la seva intervenció de defensa de l’esmena a la totalitat que MÉS va presentar a l’avantprojecte de llei de Conciliació del Govern.

«PP i Vox han intercanviat les necessitats de les famílies del País per salvar un feixista conegut i reconegut imputat per delictes d’odi. Esper que avui presentin una esmena in voxe per modificar el títol de la llei i proposin dir-li Llei de (Re)Conciliació entre PP i Vox», ha ironitzat Carrió. «El PP ha mercadejat amb l’extrema dreta amb els drets de les famílies del nostre país, i tot per salvar la cadira de la senyora Prohens. I ho han fet garantint al senyor Le Senne la seva cadira. Una cadira, la de president del Parlament, que no és digne de vostè», ha continuat Carrió.

A més, Carrió ha tornat a recordar que la proposta de llei de conciliació del Govern no crea drets, no crea serveis i no té prevista dotació pressupostària. «És necessària i oportuna la elaboració d’una llei de conciliació pròpia del nostre País. Però no es podem permetre el luxe que sigui una llei de principis o de rebaixes fiscals, que no crea drets, ni serveis, ni preveu pressupost. Això és paper banyat», ha assegurat Carrió. A més, la diputada de MÉS ha defensat que l’esmena a la totalitat presentada per la formació ecosobiranista es basa en el fet que considera que no es pot fer una política de conciliació sense la corresponsabilitat, que la política de conciliació ha de pivotar en tenir temps, que ha de passar per la creació de serveis, no per exempcions fiscals i que és imprescindible reconèixer i dignificar les treballadores de cures.

Pel que fa a les dues mesures «estrella» anunciades pel Govern com és el cas dels patis oberts, la «bossa d’hores» per fomentar la igualtat i la conciliació en les entitats privades, MÉS critica que la proposició de llei no contempli un model socioeducatiu, ni concreti el cost ni el finançament dels patis oberts o que la implantació d’una «bossa d’hores» a les entitats privades o empreses no es contempli la seva relació amb la retribució salarial. Pel que fa a l’altre gran anunci del PP relatiu a les exempcions fiscals, Carrió ha recordat que «aquesta és una mesura per a rics perquè la resta no pot assumir el cost immediat dels serveis i molt menys per a tota aquella gent que no arriba ni al llindar obligat a fer declaració de renda, que se situa en els 22.000 euros, quan el sou mitjà és de 25.000 euros».