La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda del Govern espanyol, María Jesús Montero, ha anunciat aquest dilluns que portarà davant el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) del pròxim dimecres la condonació de fins a 83.252 milions d’euros del deute de totes les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. En el cas de les Illes Balears, serien 1.741 milions d’euros.

Així ho ha avançat Montero en una roda de premsa des del Ministeri d’Hisenda després que el líder d’ERC, Oriol Junqueras, hagi anunciat un acord amb el Govern espanyol per a condonar el 22% del deute que té Catalunya amb l’Estat. Montero ha revelat que aquest mateix dilluns ha remès als diferents governs autonòmics la metodologia que determina l’import que serà assumit per l’Estat.

A aquesta proposta de condonació de deute, el Partit Popular ha anunciat que tots els seus governs autonòmics rebutjaran la proposta. Pel que fa a les Balears, la presidenta, Marga Prohens, ha qualificat la iniciativa d'«inacceptable». «Negociada només amb Catalunya i pensada només per a Catalunya», ha assenyalat la líder de l'Executiu autonòmic. La presidenta ha criticat, a més, que la proposta del Govern espanyol deixa les Illes Balears per sota de la mitjana de la condonació per habitant.

Per la seva banda, el PSIB-PSOE ha criticat el vot en contra que ha anunciat Prohens a la proposta de l’Estat i ha denunciat que «entre Feijóo i Balears, Marga Prohens sempre tria Feijóo».

Per a Negueruela, el vicepresident Antoni Costa haurà de fer «un paperot» per a explicar el seu vot en contra de la condonació del deute, perquè «cap ciutadà pot entendre que el Govern del PP digui que no vol que els perdonin aquests milions i que els prefereixen pagar».

El fet que Prohens prioritzi el partit per davant de les Illes Balears ha passat en altres ocasions, com quan va votar en contra de la gratuïtat del transport públic, de l’increment de les pensions i d’altres millores socials fonamentals.

Respecte a la condonació de deute, també s'hi ha pronunciat El Pi-Proposta per les Illes, que lamenta profundament la decisió del Govern de Prohens: «Aquesta negativa suposa la pèrdua de 1.741 milions d'euros que podrien haver-se destinat a millorar els serveis públics i a afrontar els grans reptes econòmics i socials que pateixen les Illes Balears».

«Avui és un dia trist per als ciutadans de les Illes Balears. Encara que el Govern central ha oferit condonar el deute de les comunitats autònomes, el Govern de Marga Prohens i del Partit Popular ha preferit avantposar els interessos del seu partit abans que els dels ciutadans de les Illes Balears», ha denunciat Joan Miralles, coordinador general d'El Pi.

Segons Miralles, aquesta decisió és una nova mostra de com els partits d'àmbit estatal acaben prioritzant les estratègies del seu partit abans que les necessitats reals de la ciutadania de les Balears: «Les nostres Illes necessiten recursos per fer front als desafiaments en infraestructures, educació, sanitat i habitatge. Aquesta era una oportunitat històrica per alleugerir la pressió financera que patim, però el Govern del PP ha decidit rebutjar-la per motius purament partidistes», ha afegit Miralles.