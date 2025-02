El diputat Vicenç Vidal (Sumar-Més) ha exigit aquest dilluns al president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (PP), «una visió més ampla» per a encarar la situació de col·lapse que registra la xarxa viària. En aquest sentit, ha demanat «abandonar la política de construcció de noves carreteres que només incentiven l’ús del vehicle privat».

El diputat ha mostrat la seva disposició a reclamar al Govern espanyol el conveni de carreteres que demana el Consell de Mallorca, encara que ha condicionat aquest suport a «la premissa d’aconseguir un millor finançament per millorar la mobilitat de l’illa i en cap cas amb l’objectiu de costejar noves infraestructures com ara el segon cinturó de Palma plantejat pel PP». Així li ho ha fet saber Vidal al president insular durant una trobada institucional per a debatre aquesta qüestió.

Durant la trobada, Vidal ha traslladat a Llorenç Galmés la necessitat de millorar la mobilitat de l’illa «sempre des d’una òptica sostenible». Així, ha retret a Galmés la renúncia per part del PP als fons europeus per a construir el tramvia de Palma, la supressió del carril Bus-VAO, l’ampliació de carrils a la via de cintura o els retards en posar en marxa una llei per a limitar l’entrada de vehicles a Mallorca.

Vidal ha remarcat la necessitat de «continuar apostant per un model més sostenible» i ha aprofitat per a demar al PP que voti a favor d’una esmena a la Llei de Sostenibiitat que permetria, entre d’altres, «aconseguir més fons estatals per a finançar noves línies de ferrocarril a Mallorca».

Després de la reunió amb Galmés, Vidal s’ha reunit amb Jaume Alzamora, portaveu de Més per Mallorca al Consell. Alzamora ha assegurat que fins ara Galmés només ha adoptat mesures per a fomentar l’ús del cotxe privat i ha recordat que el Consell ja és responsable de la gestió de carreteres, camins i territori. Per això, «la millora de la mobilitat passa inexorablement per assumir les competències en matèria de transport terrestre».