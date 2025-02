Més per Menorca ha expressat la seva preocupació per la contractació de la consultora ABRIL per part del Consell de Menorca, governat pel Partit Popular. Segons el partit menorquí, aquesta empresa ha assessorat diversos agroturismes en pràctiques de dubtosa legalitat, com fer passar aljubs per piscines per esquivar la normativa i enganyar l’administració pública.

Davant d’aquesta situació, Més per Menorca dubta que la consultora sigui l’opció idònia per redactar les línies generals del Pla Territorial Insular (PTI). El conseller menorquinista Esteve Barceló ha assegurat que el seu partit fa temps que segueix «les contractacions paral·leles del PP per modificar el PTI aprovat per l’esquerra». A més, ha afegit que «és preocupant que l’ordenació territorial de l’illa estigui en mans de qui col·labora amb interessos privats per destrossar-la». El partit també ha destacat que, a la llum de les darreres declaracions del PP sobre l’amnistia als infractors urbanístics, la legalització de construccions il·legals i la possibilitat de permetre el lloguer turístic al camp, aquesta contractació podria suposar un greu conflicte d’interessos. Per aquest motiu, Més per Menorca ha anunciat que revisarà detalladament totes les contractacions fetes pel Consell Insular i qüestionarà qualsevol ombra de dubte en la gestió d’un tema tan sensible com l’ordenació territorial de l’illa.