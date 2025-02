L'encara president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), ha afirmat aquest divendres que continua sense veure motius per dimitir després de dictar-se obertura de judici oral contra ell per delicte d'odi. No obstant això, finalment Le Senne ha admès el desprestigi patit per la institució.

Així s'ha pronunciat en declaracions als mitjans l'endemà de conèixer-se la interlocutòria que ordena l'obertura de judici oral per delicte d'odi per l'acte violent amb les fotos d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar al ple del 18 de juny del 2024 que debatia la presa en consideració de la derogació de la llei de memòria democràtica. Le Senne ha declarat també que ja ha consignat els 40.000 euros que se li sol·licitaven com a fiança a la interlocutòria d'obertura de judici oral. A més, s'ha mostrat «completament tranquil» davant el procediment judicial i ha insistit que no es planteja deixar el càrrec per iniciativa pròpia.