MÉS acusa el pacte PP-Vox de perdre 14 milions d’euros destinats a millorar la gestió de residus als municipis

La portaveu adjunta de Més per Mallorca al Consell, Catalina Inés Perelló, ha acusat el pacte PP-Vox de perdre prop de 14 milions d’euros provinents d’un cànon previst a la Llei de residus i sòls contaminants. Aquest cànon, creat l’any 2022, va ser concebut de manera finalista i tenia com a objecte «finançar projectes que contribueixin a millorar la gestió dels residus, com ara l'adquisició de contenidors intel·ligents per a la recollida orgànica o noves plantes de compostatge descentralitzades, entre d’altres», ha explicat Perelló. Tot, en concordança amb les directrius de la Unió Europea en matèria de compliment dels objectius i de fiscalitat verda.

La consellera ha explicat durant el ple del Consell que la legislació preveu un repartiment insularitzat: «El Govern de les Illes Balears recapta el cànon i els Consells Insular són els beneficiaris. Ja s’ha fet la recaptació dels anys 2022 i 2023, i ara en 2024 s’havia de fer el repartiment».

En aquest sentit, MÉS ha acusat el conseller de medi Ambient, Pedro Bestard, de no haver fet cap gestió per a materialitzar la transferència dels doblers al Consell: «El pacte PP-Vox ja fa any i mig que és al govern insular i no ha fet res per a aconseguir aquests doblers que han de repercutir directament en els municipis, i per això es varen estipular comissions per a decidir els projectes que es finançaran amb la participació del Govern, consell i ajuntaments».

Segons Perelló, aquesta «pèssima gestió» és resultat de situar «un negacionista» al capdavant de departament de Medi Ambient.