Més per Menorca proposa un pla estratègic per a l’accés a l’habitatge

El portaveu de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, ha demanat al conseller d’Habitatge del Govern, José Luís Mateo, l’impuls d’un pla estratègic per a l’aplicació de mesures efectives per a facilitar l’accés a l’habitatge.

Per a la defensa d’aquest pla estratègic, el diputat Castells ha considerat essencial que el document comenci amb una «diagnosi profunda» de la situació actual del parc residencial de les Illes Balears, quantificant la demanda i analitzant el tipus d’oferta i preus del mercat.

En segon lloc, el portaveu dels menorquinistes ha defensat la necessitat d'establir un calendari per a l’aplicació de les mesures que determini els objectius que es pretenen assolir dins uns terminis «concrets i realistes».

A més, Castells ha demanat que l’anàlisi de les dades recollides es faci de forma diferenciada per a cada illa, ja que considera que «les mesures concretes a aplicar han de ser les més adequades per a la realitat de cada territori».

Per a acabar, des de Més per Menorca han incidit en la necessitat urgent d’aplicar «mesures efectives i amb resultats immediats» com limitar els preus dels lloguers o expropiar l’ús dels més de 500 habitatges actualment sense ús de grans tenidors perquè l’Ibavi els incorpori al parc públic d’habitatge.