Més per Palma proposa «un nou IBI per a garantir un habitatge als residents»

Més per Palma ha presentat aquest dilluns una proposta per a modificar l’Impost de Béns Immobles (IBI) amb l’objectiu de «frenar l'especulació i garantir l'accés dels residents a l'habitatge». «Amb aquesta mesura, volem equilibrar el mercat i evitar que les famílies quedin expulsades a causa de l'acaparament de pisos per part de fons voltors i grans tenidors», ha declarat Neus Truyol, portaveu de la formació. La iniciativa cerca «corregir» la concentració de propietats en mans d'empreses i de multipropietaris, que expulsen les famílies de Palma del mercat immobiliari.

Una fiscalitat «justa» per a garantir el dret a l'habitatge

Les dades del Cadastre demostren que el 54% dels 1.371 nous habitatges registrats a les Illes Balears el 2023 varen ser adquirits per empreses. Parlam de 740 habitatges, una dada que ha augmentat un 81% els darrers cinc anys. D'aquests pisos, el 79% ha estat comprat per empreses que han adquirit més de vuit pisos només durant el 2023. Això suposa un total de 584 propietats. A més, el 2024 el 29% de propietaris de les Balears tenen tres o més habitatges en propietat, i el 12,2% en tenen més de cinc.

«Aquestes dades mostren que les empreses estan acaparant l’oferta d’habitatge per a treure un rendiment econòmic i per fer-ne un ús especulatiu i turístic, no per garantir el dret dels residents a un habitatge. Les famílies estan essent expulsades de la possibilitat de comprar un habitatge. A Palma les claus de les cases les que tenen les empreses i no les famílies residents. Han convertit l’accés a l’habitatge en un negoci especulatiu, i no en un dret fonamental», ha denunciat Truyol.

Davant aquesta realitat, Més per Palma proposa una modificació de l’IBI per tal que sigui més progressiu per als multipropietaris. La formació proposa que l'augment s’apliqui a partir de la tercera propietat i que hi hagi un augment gradual segons el nombre d'habitatges en propietat.

Com funcionaria el nou IBI?

Actualment, Palma té l'IBI més baix de l'Estat (0,445%), molt per davall de ciutats com València (0,57%), Sevilla (0,6758%) o Tarragona (0,953%). Això ha afavorit que els grans propietaris i els fons d'inversió acumulin pisos sense gairebé cost fiscal, mentre que els residents han vist com es disparaven els preus de lloguer i de compra. La nova proposta preveu aplicar un tipus diferenciat per trams:

· 1r i 2n habitatge: Mantendran l'IBI actual.

· A partir del 3r habitatge: S'establirà un tipus progressiu que començarà en el 3% i que sumarà un punt percentual per cada propietat addicional.

«Aquesta mesura generaria nous ingressos que es destinarien a programes de lloguer social i a adquisició d'habitatges per a famílies vulnerables», han assenyalat.

Per exemple, un propietari amb un habitatge pagaria l’IBI actual del 0,445%, equivalent a 337 euros per un pis de 130 m². Si tengués dos habitatges, pagaria 337 + 337 = 674 euros. Si en tengués 3, hauria d’abonar 674 + 2.022 = 2.696 euros. I així successivament. Un fons voltor amb 10 habitatges pagaria un total acumulat de 33.700 euros. «Hem de recordar que, amb l’actual fiscalitat, un propietari amb 10 habitatges de 130 m2 paga 337 euros per cada habitatge, és a dir, 3.370 euros. I tots sabem que una empresa amb 10 habitatges els fa servir per fer-ne negoci. Un negoci molt lucratiu i amb beneficis molt elevats», ha manifestat Truyol.

Un impost contra l'especulació i a favor dels residents

Neus Truyol ha destacat la importància d’aquesta mesura per tal de garantir que l’habitatge deixi de ser un actiu especulatiu: «No podem permetre que Palma es converteixi en un paradís per als fons voltors mentre els residents són expulsats. Amb aquesta modificació de l’IBI feim justícia fiscal i protegim el dret dels nostres veïns i veïnes a un habitatge».

«A Palma, els grans propietaris i les empreses acumulen pisos, mentre que la gent no pot accedir a un habitatge digne. Això s’ha d'acabar. Els que fan negoci amb l’habitatge han de pagar més, i aquests ingressos han de revertir en més habitatges assequibles. El PP tria fer rebaixes d’imposts als rics, als que fan negoci amb la ciutat. Nosaltres, per contra, els volem apujar als que més tenen, perquè pensam que això és de justícia. Mentre el PP vol que la gent sobrevisqui a Palma, nosaltres feim propostes valentes i eficaces perquè la gent hi pugui viure dignament», ha conclòs Truyol.