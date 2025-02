[VÍDEO] MÉS reclama a la presidenta del Govern que adopti mesures per a acabar amb la catalanofòbia

El coordinador general i portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reclamat a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), que adopti mesures per a acabar amb la catalanofòbia. Durant la sessió de control a l’executiu del ple d’aquest dimarts, el portaveu ecosobiranista ha reiterat la condemna de MÉS a la darrera agressió lingüística coneguda i la necessitat que el Govern de Prohens doni respostes per a «acabar amb les agressions lingüístiques i deixi de blanquejar l’extrema dreta antimallorquina i aquells que volen atacar la llengua i els seus parlants».

«Senyora presidenta, la catalanofòbia té unes arrels molt fondes que es van exaltar durant el franquisme i que ara es vehiculen políticament a la seva dreta. Què pensa fer per a frenar una catalanofòbia que és més present que mai?», ha recordat Apesteguia.

En aquest sentit, Apesteguia ha concretat que per a Més per Mallorca no només és necessària la garantia de drets, sinó «atiar un clima social que alguns fomenten i que alguns pensen que els pots beneficiar electoralment». Per això, Apesteguia ha reiterat la necessitat de recuperar serveis, com l’Oficina de Drets Lingüístics, però també que el Govern de Prohens es preocupi de manera proactiva per «l’agressivitat lingüística que s’està estenent als nostres carrers».

«No podem permetre que la catalanofòbia prengui els carrers del nostre país», ha conclòs el coordinador general de Més per Mallorca.