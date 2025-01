Més per Mallorca també abandona el Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat del Govern

Més per Mallorca ha anunciat que abandona el Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat del Govern després que el Fòrum de la Societat Civil, el GOB, EAPN i Podem hagin anunciat que també l’abandonaven i de constatar que «no hi ha avenços significatius». El partit ecosobiranista se suma a les crítiques fetes, considera que es tracta d’un «espai esbiaixat a favor dels interessos de les patronals del sector turístic», critica que el Govern de Prohens «anunciï i aprovi mesures fora del Pacte que contribueixen encara més a augmentar la pressió turística i humana» i demana a l’executiu que «no faci anuncis sobre limitacions turístiques que no pensa aplicar».

El coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha explicat que el partit ha decidit abandonar el Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat perquè no veuen que es produeixin avanços significatius, no consideren que la metodologia emprada sigui suficientment clara i eficient però, sobretot, perquè això ha propiciat que diverses entitats, especialment aquelles que són més crítiques amb el model turístic actual, com són el Fòrum de la Societat Civil i el GOB, hagin abandonat el Pacte.

«Un espai on només hi ha la patronal és un espai esbiaixat on és impossible arribar a cap consens perquè només hi ha una part», ha afirmat al respecte Apesteguia, qui ha volgut recordar, a més, que el Govern es va comprometre a la forma de fer feina i a treballar per al retorn de les entitats sortint, però que no s’ha produït ni una cosa ni l’altra i que, per tant, Més per Mallorca no pot continuar participant i legitimant un espai en el qual, en aquests moments, no creu.

A més, el coordinador general del partit ecosobiranista ha criticat que, mentre Prohens defensa el diàleg i la necessitat d’arribar a consensos, el seu Govern aprova la legalització d’habitatges irregulars en sòl rústic, continua participant activament en la promoció turística i anant a fires turístiques o elimina el sostre de places turístiques.

«Que el Govern deixi de fer anuncis amb els quals no creu i que deixi de fer mesures que contribueixen encara més a la pressió turística i humana a les nostres illes», ha defensat Apesteguia. «Quan siguin capaços de fer mesures de decreixement turístic i de mantenir un diàleg social efectiu i transparent i que compti amb totes les parts Més per Mallorca hi serà», ha assegurat el coordinador general de Més per Mallorca.