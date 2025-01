Podem abandona el pacte per la sostenibilitat i càrrega contra «la comèdia» de Prohens a Fitur

Unides Podem ha abandonat aquest dissabte el pacte per la sostenibilitat i ha carregat contra «la comèdia» de la presidenta Marga Prohens a Fitur. Així, la diputada Cristina Gómez ha criticat que «mentre unten els hotelers amb 1.120 milions de diners públics la gent de les Illes no pot viure» i ha exigit «una reforma de l'ecotaxa que inclogui un recàrrec insular i el gravamen percentual en funció del preu de l’estada».

«No hi ha límit en el desvari de la senyora Prohens». Així ha començat la diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, la seva intervenció en el Consell Ciutadà Autonòmic celebrat a Eivissa. Gómez ha criticat durament la participació de la presidenta Prohens a Fitur, que ha qualificat de «comèdia». «L'única cosa que ens faltava era sentir que es desviaran 1.120 milions d'euros a modernització turística, un eufemisme per a dir que acabaran en la butxaca dels hotelers» ha considerat Gómez. A més, la diputada ha afegit que des del partit morat ja no es creuen «el seu afegitó de la sostenibilitat ambiental».

A més, la representant d'Unides Podem ha criticat també l'anunci de la presidenta en referència a la impossibilitat de pujar l'ecotaxa aquest estiu. En aquest sentit, Gómez ha considerat que «no hi ha temps per a apujar l'ecotaxa perquè la senyora Prohens no ha volgut», ja que es duu «treballant des d'agost en el pacte per la sostenibilitat i ara resulta que no hi ha temps». Gómez ha considerat que «la intenció de la senyora Prohens de pujar l'ecotaxa realment va durar 24 hores», ja que la presidenta «va rectificar quan van començar les llàgrimes de cocodril dels hotelers». «Avui tan sols estem veient la consolidació d'aquesta rendició davant dels hotelers», ha argumentat Gómez.

La representant en el Parlament ha lamentat que mentre el Govern «unta els hotelers amb diners públics a les Illes la gent no pot viure». En aquest sentit, Gómez ha advertit que «els serveis socials estan a punt de rebentar» i que «les treballadores socials no poden ni fer treball de contenció perquè no tenen recursos i perquè no hi ha habitatge». Així, ha exigit a Prohens que «deixi de regalar diners als hotelers» i que «comenci a rehabilitar habitatge i a ampliar el parc públic, que ja és ben hora». A més, Gómez ha criticat que «el decret d'emergència residencial no ha donat habitatge a ni una sola família».

Per tot això, la diputada ha anunciat la sortida «oficial» de la formació del pacte per la sostenibilitat, ja que «fa mesos que hi hem deixat d'anar». «No legitimarem aquesta comèdia, aquesta aixecada de camisa absoluta» ha criticat Gómez. A més, la diputada ha criticat que «mentre no hi ha temps per a pujar l'ecotaxa el Govern ha estat vomitant decrets que desregularitzen el territori i que no han passat pel Pacte, per a això sí que han tingut temps». Finalment, Gómez ha recalcat que Podem té «mesures en positiu» i que «no n'hi ha prou amb apujar l'ecotaxa, volem que sigui progressiva i que es gravi el preu de la nit no la categoria de l'hotel». A més, ha recordat que el partit ja va registrar «fa mesos» una iniciativa «perquè s'estableixi la possibilitat que els Consells i l'Ajuntament de Palma implementin un recàrrec insular a l'ecotaxa perquè el que es recapti es quedi en el territori».