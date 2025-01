MÉS considera que el Pla de Transició Energètica no permetrà la reducció d’emissions de CO2

Més per Mallorca considera que el Pla de Transició Energètica del Govern no permetrà la reducció d’emissions de CO2. El partit ecosobiranista assegura que l’executiu fa tard amb aquest pla i que no és prou ambiciós perquè no fixa mesures suficients per donar compliment als objectius de reducció d’emissions de carboni del 55 % que fixa la normativa europea per al 2030.

«El Govern de Marga Prohens es pren el canvi climàtic i la transició energètica com tot el que fa: anuncis de cara a la galeria, però cap mesura de contenció del turisme o de millora del transport públic», ha assegurat el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa.

Així, per a Més per Mallorca, el Pla de Transició Energètica que el Govern ha presentat aquest dilluns davant el Consell Balear del Clima arriba tard, no és prou ambiciós i no permetrà assolir la reducció d’emissions de carboni que fixa el Marc 2030 d’Energia i Clima i l’Objectiu 55 ('Fit for 55') de la Unió Europea. En aquest sentit, el partit ecosobiranista recorda que la normativa europea preveu l’assoliment de la reducció d’emissions de CO2 del 55 % per al 2030 i del 100 % per al 2050 i critica que el Pla de Transició Energètica del Govern no fixi mesures suficients i reals per assolir aquests objectius.